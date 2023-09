Video: la pareja que se robó el show de Taylor Swift por dura pelea

ARCHIVO - Taylor Swift asiste a un conversatorio en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2022. Swift lanzó "Speak Now (Taylor's Version)", una versión regrabada de su álbum "Speak Now" con 22 canciones, incluidas seis que se escribieron durante la era original del álbum, pero que no se grabaron hasta hace poco. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Entre los comentarios que se leen en la publicación están: “Ellos compraron el paquete súper VIP que te incluía la experiencia all too well 4DX”; “Me pasó algo similar, se enojó conmigo por tardar unos minutos ya que le compré flores y una sudadera y en todo el concierto nunca me volteo a ver”; “No entiendo ambas partes, porque hacer drama justo ese día”; “ayyy no, qué flojera estar aguantando dramas cuando puedes ver a la reina”.