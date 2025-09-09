Gente
Walter Mercado: los números con los que podría ganar la lotería el martes 9 de septiembre
Estos son los consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
La energía de Walter Mercado sigue presente en millones de hogares a nivel mundial gracias a su sobrina Betty B. Mercado, pues aunque el vidente puertorriqueño murió en el año 2019, la mujer cada día comparte las predicciones que dejó el recordado astrólogo.
Para este martes, 9 de septiembre, el horóscopo llega cargado de mensajes de crecimiento personal, amor y prosperidad, junto con los esperados números de la suerte, que podrían convertirse en la llave para ganar juegos de azar, como las loterías, el chance o el Baloto.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La necesidad de romper con la rutina será evidente. Un paseo al aire libre resultará beneficioso para la salud emocional y física.
Números de la suerte: 22, 13, 35.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Aunque surjan críticas, también llegarán reconocimientos por el esfuerzo realizado, especialmente en el ámbito laboral. Es momento de recuperar el balance interior.
Números de la suerte: 7, 25, 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La intuición se convierte en la mejor aliada. Los negocios vinculados con el público ofrecen beneficios, pero se recomienda precaución al gastar el dinero, es importante analizar las compras.
Números de la suerte: 1, 14, 9.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El interés por nuevas culturas y experiencias marcará el día. Tenga cuidado con las palabras con las que se dirige a los demás.
Números de la suerte: 18, 9, 27.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las emociones estarán intensificadas. Será importante buscar apoyo en el entorno cercano, evitando hacer exigencias excesivas.
Números de la suerte: 10, 27, 36.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El ámbito laboral y profesional requiere especial atención. Las experiencias pasadas no deben interferir en las relaciones actuales.
Números de la suerte: 26, 7, 21.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La disposición para ayudar a otros será fuerte, pero también debe ser consciente de que necesitará apoyo personal. Guardar rencores solo generará tensión.
Números de la suerte: 11, 46, 38.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El carisma le puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Las alianzas laborales serán favorables.
Números de la suerte: 26, 11, 9.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Conviene tener cuidado en temas financieros y evitar riesgos innecesarios. Así cuente con una buena base de dinero, debe cuidar sus gatos.
Números de la suerte: 2, 10, 16.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Un descanso será fundamental. No se debe asumir responsabilidades ajenas ni guardar silencio frente a lo que incomoda. Si algo le molesta, dígalo.
Números de la suerte: 5, 23, 14.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La energía astral impulsa a luchar por los creencias. La paciencia será clave para evitar complicaciones con las personas con la que trabaja.
Números de la suerte: 7, 50, 18.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es aconsejable planificar con antelación cualquier viaje. La fe y la gratitud abrirán las puertas a la prosperidad.
Números de la suerte: 11, 39, 8.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.