Walter Mercado: los números con los que podría ganar la lotería el martes 9 de septiembre

Estos son los consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 11:05 a. m.
Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo de Walter Mercado y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

La energía de Walter Mercado sigue presente en millones de hogares a nivel mundial gracias a su sobrina Betty B. Mercado, pues aunque el vidente puertorriqueño murió en el año 2019, la mujer cada día comparte las predicciones que dejó el recordado astrólogo.

Para este martes, 9 de septiembre, el horóscopo llega cargado de mensajes de crecimiento personal, amor y prosperidad, junto con los esperados números de la suerte, que podrían convertirse en la llave para ganar juegos de azar, como las loterías, el chance o el Baloto.

Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La necesidad de romper con la rutina será evidente. Un paseo al aire libre resultará beneficioso para la salud emocional y física.

Números de la suerte: 22, 13, 35.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque surjan críticas, también llegarán reconocimientos por el esfuerzo realizado, especialmente en el ámbito laboral. Es momento de recuperar el balance interior.

Números de la suerte: 7, 25, 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La intuición se convierte en la mejor aliada. Los negocios vinculados con el público ofrecen beneficios, pero se recomienda precaución al gastar el dinero, es importante analizar las compras.

Números de la suerte: 1, 14, 9.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El interés por nuevas culturas y experiencias marcará el día. Tenga cuidado con las palabras con las que se dirige a los demás.

Números de la suerte: 18, 9, 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las emociones estarán intensificadas. Será importante buscar apoyo en el entorno cercano, evitando hacer exigencias excesivas.

Números de la suerte: 10, 27, 36.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El ámbito laboral y profesional requiere especial atención. Las experiencias pasadas no deben interferir en las relaciones actuales.

Números de la suerte: 26, 7, 21.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La disposición para ayudar a otros será fuerte, pero también debe ser consciente de que necesitará apoyo personal. Guardar rencores solo generará tensión.

Números de la suerte: 11, 46, 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El carisma le puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Las alianzas laborales serán favorables.

Números de la suerte: 26, 11, 9.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Conviene tener cuidado en temas financieros y evitar riesgos innecesarios. Así cuente con una buena base de dinero, debe cuidar sus gatos.

Números de la suerte: 2, 10, 16.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un descanso será fundamental. No se debe asumir responsabilidades ajenas ni guardar silencio frente a lo que incomoda. Si algo le molesta, dígalo.

Números de la suerte: 5, 23, 14.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía astral impulsa a luchar por los creencias. La paciencia será clave para evitar complicaciones con las personas con la que trabaja.

Números de la suerte: 7, 50, 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es aconsejable planificar con antelación cualquier viaje. La fe y la gratitud abrirán las puertas a la prosperidad.

Números de la suerte: 11, 39, 8.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopoNúmerosSuerte

