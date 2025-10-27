Gente
Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 28 de octubre, cifras para los 12 signos
El fallecido vidente dejó las cifras que lo acercarían a una fortuna millonaria.
Walter Mercado es actualmente, una de las figuras con mayor relevancia en el mundo de la adivinación y la astrología, pues pese a que falleció hace seis años, se siguen cumpliendo muchas de sus predicciones. Además, muchos han ganado juegos de azar gracias a las cifras que sus familiares comparten.
Para el martes, 28 de octubre, su su sobrina Betty B. Mercado destapó los números de la suerte para quienes quieren apostar en chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tras superar momentos difíciles, llega un tiempo de sanación y éxito. Mantenga la disciplina y siga los consejos que le han dado.
Números de la suerte: 2, 16, 5.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tomara decisiones firmes sobre su futuro. Es momento de organizarse y actuar con determinación.
Números de la suerte: 44, 6, 20.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La familia será clave para su bienestar. Dedique tiempo a quienes ama y encontrará inspiración para alcanzar sus metas.
Números de la suerte: 13, 4, 30.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Evite involucrarse en chismes o conflictos. Al mantenerse en calma, atraerá energías positivas y estabilidad.
Números de la suerte: 18, 5, 50.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es momento de dejar los miedos atrás y avanzar con entusiasmo.
Números de la suerte: 24, 16, 41.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
No confíe en promesas. Haga las cosas por cuenta propia y verá cómo el esfuerzo da frutos.
Números de la suerte: 3, 20, 17.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Un deseo profundo podría hacerse realidad. El amor y las emociones se intensifican con un posible reencuentro.
Números de la suerte: 25, 19, 33.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Llegó la hora de poner en marcha sus planes. Alguien cercano le ofrecerá apoyo y nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 49, 1, 23.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Controle los impulsos de gasto y mantenga el equilibrio. La suerte estará de su lado si actúa con prudencia.
Números de la suerte: 45, 37, 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Cuide su bienestar físico y emocional. Solo si se mantiene en equilibrio podrá ayudar a los demás.
Números de la suerte: 48, 51, 29.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Agradezca lo que tiene y disfrute los pequeños placeres. La relajación atraerá buenas noticias y nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 38, 21, 9.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Su esfuerzo empieza a rendir frutos. La energía positiva y la intuición serán sus mejores aliados.
Números de la suerte: 11, 14, 2.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.