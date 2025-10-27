Suscribirse

Gente

Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 28 de octubre, cifras para los 12 signos

El fallecido vidente dejó las cifras que lo acercarían a una fortuna millonaria.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de octubre de 2025, 12:16 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Walter Mercado es actualmente, una de las figuras con mayor relevancia en el mundo de la adivinación y la astrología, pues pese a que falleció hace seis años, se siguen cumpliendo muchas de sus predicciones. Además, muchos han ganado juegos de azar gracias a las cifras que sus familiares comparten.

Para el martes, 28 de octubre, su su sobrina Betty B. Mercado destapó los números de la suerte para quienes quieren apostar en chances y loterías.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este martes, 28 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tras superar momentos difíciles, llega un tiempo de sanación y éxito. Mantenga la disciplina y siga los consejos que le han dado.

Números de la suerte: 2, 16, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tomara decisiones firmes sobre su futuro. Es momento de organizarse y actuar con determinación.

Números de la suerte: 44, 6, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La familia será clave para su bienestar. Dedique tiempo a quienes ama y encontrará inspiración para alcanzar sus metas.

Números de la suerte: 13, 4, 30.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Evite involucrarse en chismes o conflictos. Al mantenerse en calma, atraerá energías positivas y estabilidad.

Números de la suerte: 18, 5, 50.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de dejar los miedos atrás y avanzar con entusiasmo.

Números de la suerte: 24, 16, 41.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

No confíe en promesas. Haga las cosas por cuenta propia y verá cómo el esfuerzo da frutos.

Números de la suerte: 3, 20, 17.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Un deseo profundo podría hacerse realidad. El amor y las emociones se intensifican con un posible reencuentro.

Números de la suerte: 25, 19, 33.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Llegó la hora de poner en marcha sus planes. Alguien cercano le ofrecerá apoyo y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 49, 1, 23.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Controle los impulsos de gasto y mantenga el equilibrio. La suerte estará de su lado si actúa con prudencia.

Números de la suerte: 45, 37, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cuide su bienestar físico y emocional. Solo si se mantiene en equilibrio podrá ayudar a los demás.

Números de la suerte: 48, 51, 29.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Agradezca lo que tiene y disfrute los pequeños placeres. La relajación atraerá buenas noticias y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 38, 21, 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su esfuerzo empieza a rendir frutos. La energía positiva y la intuición serán sus mejores aliados.

Números de la suerte: 11, 14, 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

