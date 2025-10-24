Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el viernes 24 de octubre

Para este viernes 24 de octubre, las configuraciones astrales anuncian transformaciones profundas y la apertura de nuevos caminos. Así lo revela el legado astrológico de Walter Mercado, tradición que hoy continúa su sobrina, Betty B. Mercado.

El cierre del mes llega con un impulso renovador que invita a cada signo a avanzar en su crecimiento personal y a aprovechar las oportunidades que el universo pone frente a ellos.

De acuerdo con El Nuevo Herald, medio encargado de difundir estas predicciones, los doce signos reciben una guía especial junto con sus números de la suerte, ideales para orientar decisiones clave y atraer prosperidad en distintos ámbitos, incluidos los juegos de azar.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Recupera el control en asuntos que había delegado y mejora su independencia gracias a un aumento de ingresos; es momento de ayudar y abrir espacio a lo nuevo.

Números de suerte: 3, 41, 12.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Acepte invitaciones, disfrute y deje que las ideas y apoyos de amigos impulsen su vida; evite involucrarse en problemas ajenos y escuche antes de aconsejar.

Números de suerte: 35, 50, 10.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Deje de complacer a los demás: es su turno de buscar lo que le hace feliz y mostrar su nueva actitud auténtica.

Números de suerte: 1, 15, 6.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Si está soltero, podría enamorarse en lo inesperado; además, los problemas financieros comienzan a resolverse.

Números de suerte: 13, 41, 6.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La confianza en sus capacidades y la perseverancia le llevarán a mayor seguridad económica; invierta en usted para proyectarse con éxito.

Números de suerte: 45, 9, 17.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Mantenga una actitud receptiva: la familia le apoyará y llegarán oportunidades; también prestará más atención a su salud.

Números de suerte: 7, 31, 29.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Comience con energía para emprender proyectos y viajes cortos beneficiosos; los astros le impulsan a perseguir sus sueños.

Números de suerte: 4, 18, 22.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Revise qué sobra y qué falta en su vida, verifique ofertas antes de aceptarlas y retoma el control cuidando su salud.

Números de suerte: 8, 25, 2.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

Recibe apoyo de su pareja o colegas, y al tomarse un tiempo podrá aclarar sus pensamientos y relaciones. Un retiro espiritual le ayudará a recuperar el equilibrio emocional.

Números de suerte: 7, 30, 2.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La salud debe ser su prioridad; busque métodos naturales de sanación y mantenga una actitud positiva para equilibrar cuerpo y mente.

Números de suerte: 14, 23, 9.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Su vida social activa puede generar tensiones en el amor, por lo que deberá equilibrar tiempos. Capacitarse o mejorar sus habilidades le traerá éxito económico.

Números de suerte: 10, 5, 28.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Expresará sentimientos guardados y, con tolerancia, mejorará vínculos familiares. Evite decisiones bajo presión y permítase descubrir nuevas facetas de usted.