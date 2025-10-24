Suscribirse

Gente

Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el viernes 24 de octubre

El legado del astrólogo sigue vigente y es transmitido en mensajes diarios para todos los signos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 9:02 p. m.
Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.
Para este viernes 24 de octubre, las configuraciones astrales anuncian transformaciones profundas y la apertura de nuevos caminos. Así lo revela el legado astrológico de Walter Mercado, tradición que hoy continúa su sobrina, Betty B. Mercado.

Contexto: Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

El cierre del mes llega con un impulso renovador que invita a cada signo a avanzar en su crecimiento personal y a aprovechar las oportunidades que el universo pone frente a ellos.

De acuerdo con El Nuevo Herald, medio encargado de difundir estas predicciones, los doce signos reciben una guía especial junto con sus números de la suerte, ideales para orientar decisiones clave y atraer prosperidad en distintos ámbitos, incluidos los juegos de azar.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Recupera el control en asuntos que había delegado y mejora su independencia gracias a un aumento de ingresos; es momento de ayudar y abrir espacio a lo nuevo.

Números de suerte: 3, 41, 12.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Acepte invitaciones, disfrute y deje que las ideas y apoyos de amigos impulsen su vida; evite involucrarse en problemas ajenos y escuche antes de aconsejar.

Números de suerte: 35, 50, 10.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Deje de complacer a los demás: es su turno de buscar lo que le hace feliz y mostrar su nueva actitud auténtica.

Números de suerte: 1, 15, 6.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Si está soltero, podría enamorarse en lo inesperado; además, los problemas financieros comienzan a resolverse.

Números de suerte: 13, 41, 6.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La confianza en sus capacidades y la perseverancia le llevarán a mayor seguridad económica; invierta en usted para proyectarse con éxito.

Números de suerte: 45, 9, 17.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Mantenga una actitud receptiva: la familia le apoyará y llegarán oportunidades; también prestará más atención a su salud.

Números de suerte: 7, 31, 29.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Comience con energía para emprender proyectos y viajes cortos beneficiosos; los astros le impulsan a perseguir sus sueños.

Números de suerte: 4, 18, 22.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Revise qué sobra y qué falta en su vida, verifique ofertas antes de aceptarlas y retoma el control cuidando su salud.

Números de suerte: 8, 25, 2.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

Recibe apoyo de su pareja o colegas, y al tomarse un tiempo podrá aclarar sus pensamientos y relaciones. Un retiro espiritual le ayudará a recuperar el equilibrio emocional.

Números de suerte: 7, 30, 2.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La salud debe ser su prioridad; busque métodos naturales de sanación y mantenga una actitud positiva para equilibrar cuerpo y mente.

Números de suerte: 14, 23, 9.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Su vida social activa puede generar tensiones en el amor, por lo que deberá equilibrar tiempos. Capacitarse o mejorar sus habilidades le traerá éxito económico.

Números de suerte: 10, 5, 28.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Expresará sentimientos guardados y, con tolerancia, mejorará vínculos familiares. Evite decisiones bajo presión y permítase descubrir nuevas facetas de usted.

Números de suerte: 32, 11, 25.

