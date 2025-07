Westcol destapó ser víctima de abuso sexual; expuso el nombre su agresora

En medio del relato, y bajo una visible incomodidad el streamer dijo: “La que me cuidaba a mí, me masturb*#*, y abusó de mí. Te lo juro por mi vida . Yo le conté a mi mamá después”, dijo frente a su público de las redes sociales.

“Se lo juro por mi vida. La señora se llama Cecilia. Yo no sé ella por qué hacía eso, pero ella lo hacía. Yo le conté a mi mamá cuando crecí y mi mamá se rio así como ustedes se están riendo”, expresó.

“Se ríen, pero es abuso”; “Si a la mamá le dio risa cuando él lo contó, esa señora no lo ha querido nunca”; “Westcol es una víctima y necesita asistencia psicológica. Seguramente, ha de ser buena persona, nadie se merece esas experiencias”; “No sé dónde está la risa, eso es gravísimo”; “Eso explica muchas de las actitudes de Westcol”; “Ahora entiendo de donde viene su comportamiento con las mujeres” y “He escuchado historias similares de varios hombres, esto es abuso y no es motivo de risa. Por eso los hombres no hablan cuando les pasa”, son algunos de los mensajes que dejaron.