Westcol recibió brutal paliza en el ‘Supernova’ y terminó en urgencias; envió mensaje desde la ambulancia

En la noche del domingo, 17 de agosto, se realizó un nuevo encuentro en el Supernova, donde Mario Bautista, reconocido cantante y creador de contenido mexicano, se enfrentó en el ring contra el streamer colombiano Westcol.

Aunque miles de espectadores confiaban en que el paisa sería el vencedor de la velada, la realidad fue otra, pues terminó derrotado por su contrincante y tuvo que ser trasladado a urgencias tras sufrir una fuerte lesión en el hombro izquierdo.

En esta ocasión, el público quedó sorprendido al notar que el colombiano no consiguió dominar en casi ningún momento de la pelea, quedando muy por debajo de Mario Bautista en cuanto a desempeño. A esto se sumó la falta de fuerza para cerrar el encuentro.

La situación llevó al juez a dar por terminado el segundo round, ya que frente a las cámaras se pudo observar cómo Westcol sufrió una luxación en el hombro, lo que obligó a la intervención inmediata de los paramédicos.

Tras la revisión inicial, se determinó su traslado a urgencias con el fin de evaluar su estado de salud y brindarle la atención necesaria a las lesiones presentadas.

“Hey, muchachos, gracias a todos por los bonitos mensajes, perdón a todos los que les fallé. En el segundo round se me dislocó el hombro, o se me salió, no sé. En este momento tengo el hombro afuera, estoy en camino al hospital, pero todo bien”, dijo por a través de sus historias de Instagram.

Además, señaló que las lesiones sufridas le han provocado fuertes dolores, por lo que espera dedicar un tiempo a su recuperación y enfocarse en restablecer su salud tras los golpes recibidos.

Se le salió el hombro a westcol y va de camino al hospital pic.twitter.com/10aqeedBVr — carti (@cartiwc_) August 18, 2025

“No pude seguir con los siguientes rounds porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro, ni rodilla, pero todo está bien. Dios los bendiga, me voy a desaparecer un rato, pero gracias a todos los que tiran siempre la bonita energía”, afirmó desde la camilla de la ambulancia mientras se dirigía a la clínica.

Miles de personas en internet reaccionaron al momento y no dudaron en compartir sus opiniones por medio de la sección de los comentarios.