Yaya Muñóz reveló la impactante cantidad de dinero que le ofrecieron por lanzarse a la política

La creadora de contenido Yaya Muñoz volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de revelar una curiosa y llamativa anécdota. A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la influencer y presentadora sorprendió al contar que en el pasado recibió una millonaria propuesta para incursionar en la política.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia respondió a una serie de inquietudes de sus seguidores. En medio de la conversación virtual, decidió compartir uno de los ofrecimientos más inesperados que ha recibido desde que su popularidad comenzó a crecer.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' reveló que recibió ofrecimientos para estar en la política. Foto: Canal RCN

Según explicó, las propuestas económicas para participar en diferentes proyectos o negocios han sido frecuentes desde que se convirtió en una figura pública. Sin embargo, una en particular logró llamarle poderosamente la atención por el tipo de actividad que implicaba.

“Es que si yo aceptara todos los negocios que me propone, vea, estaría millonaria. Si ustedes creían que solo me ofrecían plata para cosas, pues no”, comentó inicialmente, dejando entrever que su visibilidad en redes ha hecho que múltiples personas se acerquen con diferentes propuestas.

Lo que realmente generó sorpresa entre sus seguidores fue el monto y el propósito de una de esas ofertas, pues de acuerdo con la influencer, en algún momento le plantearon la posibilidad de participar en política a cambio de una considerable suma de dinero.

“Hasta hace un tiempo me ofrecieron casi 250 millones de pesos para que me lanzara a la política”, reveló Muñoz, una cifra que rápidamente llamó la atención de quienes seguían la dinámica en sus redes sociales.

La creadora de contenido también compartió su reacción ante esa propuesta, dejando claro que la idea de involucrarse en ese campo no forma parte de sus planes. Incluso, abordó el tema con un tono entre humor y reflexión.

“Imagínense yo en la política. No, no, no, no, no”, expresó, dejando claro que la posibilidad no le resulta atractiva.

Yaya aprovechó el momento para expresar su postura sobre el ejercicio de la política y el respeto que, según considera, merece esa labor. Aunque rechazó la propuesta, aseguró que no se trata de una crítica directa, sino de una reflexión sobre la forma en la que actualmente muchas personas llegan a ese escenario.

“Es que definitivamente yo siento que hay que respetar y yo siento que la política también merece su profesión y respeto (...) Pero es que hoy en día ya la verdad cualquiera puede ser político”, explicó.