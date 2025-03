Yina, Leidy, los Lavaplatos, Sebastián Arias y otros integrantes fueron acusados en el juzgado del juego por diferentes situaciones que han molestado a los otros famosos, como malos tratos, no cumplir con las tareas asignadas en el horario acordado, entre otros.

Yina Calderón se fue contra el ‘Flaco’ Solórzano por nominarla en ‘La casa de los famosos’

En este formato, el líder de la semana tiene la obligación de nominar a un participante y en esta oportunidad, el ‘Flaco’ Solórzano — quien ganó la prueba el lunes — sorprendió al nominar en frente de todos a Yina Calderón, la mujer más polémica de la casa y con la que la mayoría de los famosos no se meten.

De acuerdo con Calderón, la razón que dio el flaco para meterla en placa fue “una justificación estúpida [...] Dígame: ‘Vea niña, la voy a nominar porque sinceramente su forma de ser no va conmigo’, pero ese cuento tan ridículo, cuando yo con ese señor soy una bacana”, aseguró.

Y a esto, reiteró que para ella el hecho que una persona sea nominada es porque quien lo hizo desea que ya no esté en competencia, no es un halago. “Para mí, el hecho de que te manden a placa sí es porque no te quieren acá. ¿Cómo así que porque eres muy fuerte te nomino? Parce, una persona de carácter quisiera llegar a la final con los fuertes", concluyó.