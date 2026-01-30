Buenos empleos y salarios por encima del promedio: la apuesta de esta universidad colombiana para los recién graduados

Conseguir un buen empleo es uno de los mayores desafíos para los recién graduados del país. La experiencia y habilidades influyen directamente no solo al momento de ser contratados sino de fijar su salario. Por eso se ha vuelto tan importante que los estudiantes reciban una formación integral y tengan experiencias prácticas que faciliten la consecución y el éxito en ese primer trabajo.

Justamente esa ha sido la apuesta de la Universidad Icesi, en Cali, una institución que, gracias a diversas estrategias, hoy se posiciona como la segunda universidad con el promedio de salarios más alto del país para recién egresados. Su rector, Esteban Piedrahita, asegura que el 55 % de los recién graduados obtiene ingresos mayores o iguales a 2,5 SMMLV y casi el 30 % a sueldos mayores o iguales a 3,5 SMMLV. Datos publicados por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación Nacional.

Más allá de una estadística, estas cifras representan un valor enorme para la institución, pues cerca del 59 % de sus alumnos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y a regiones vulnerables. Para Piedrahita, la movilidad social de los estudiantes es el impacto más grande, ya que fortalece su calidad de vida, la de sus familias y sus comunidades. Además, los profesionales se convierten en “un capital humano con excelente formación” para las empresas de la región y el país.

“Hemos logrado trasladar la cercanía con las empresas hacia un modelo de excelencia educativa y de exposición al mundo de las organizaciones. Nuestros graduados, que vienen de una multiplicidad de orígenes, se conectan muy bien con el mercado laboral y logran acceder a muy buenos trabajos”, subrayó el rector. “Hemos entendido lo fundamental que es para un estudiante y una familia obtener un muy buen primer empleo, sobre todo por el esfuerzo de tiempo y dinero”, agregó.

Hoy, la Icesi se encuentra en el Top 5 en puntajes Saber Pro del país. Foto: Universidad Icesi - API

La Icesi ha adelantado varias estrategias en los últimos años para lograr estos resultados. Entre ellos sobresalen el requisito de práctica profesional obligatoria, las pasantías de verano o pasantías tempranas y un área de talento dedicada a acompañar a los graduados en su búsqueda de empleo. “Nos interesa muchísimo saber cómo les va a nuestros jóvenes en el mundo laboral, por lo que les hacemos un constante seguimiento a lo largo del tiempo y mantenemos una conexión muy cercana”, destacó Piedrahita.

Historias de superación

Aunque dentro de la universidad hay muchas historias de vida que los llenan de orgullo, la de Diego Rodríguez, el actual director del programa de Finanzas, es una de las que más llama la atención. Este profesional nacido en Guapi, Cauca, una población con importantes desafíos sociales y económicos, logró desarrollar su carrera en Contabilidad y Finanzas en la Icesi con beca parcial y un crédito del ICETEX.

Luego de graduarse se vinculó con una de las consultoras más grandes del mundo y se mudó a España, donde estuvo unos años antes de iniciar su propio emprendimiento. Después regresó a Colombia y aceptó una oferta de la ICESI para volver a casa y dirigir este programa.

Programas de calidad

Hoy, la Icesi se encuentra en el Top 5 en puntajes Saber Pro del país. Su fórmula radica en ofrecer programas académicos con la mayor calidad y rigurosidad, enfocados siempre en las necesidades del contexto actual. Son más de 30 programas de pregrado en áreas como ciencias sociales, ciencias humanas, artes, ingeniería, diseño, derecho, veterinaria, entre otras, y más de 60 programas de posgrado.

Esteban Piedrahíta, rector de la Universidad Icesi. Foto: AYMER ÁLVAREZ-EL PAÍS

“Nuestros estudiantes, además de encontrar una excelente formación académica pueden desarrollarse personalmente e impulsar sus capacidades para alcanzar el éxito profesional”, señaló el rector.

Además, tienen la posibilidad de acceder a algún tipo de exposición internacional: intercambios, cursos de verano y misiones al exterior. Estrategias que, sumadas a las clases de inglés, les permiten a los estudiantes finalizar sus pregrados con un nivel mínimo de inglés B2.

Impacto real en la sociedad

El conocimiento que adquieren los estudiantes no solo transforma sus vidas, también genera un impacto positivo en sus comunidades. Piedrahita explicó que cuando en una familia alguien tiene un título profesional esto motiva a otros miembros a estudiar, mejorando así su calidad de vida e impulsado la movilidad social.

Las empresas se han convertido en grandes aliadas de estos procesos. Compañías de la región y del país trabajan articuladamente con la Icesi para modificar los enfoques de los pénsum, adaptándolos a las demandas que requiere el mercado. A esto se suma el liderazgo en ferias laborales, las alianzas para las pasantías y los convenios. Actualmente, 600 estudiantes están realizando su práctica profesional.

El 55 % de los recién graduados de Icesi obtiene ingresos mayores o iguales a 2,5 SMMLV y casi el 30 % a sueldos mayores o iguales a 3,5 SMMLV. Foto: Universidad Icesi - API

“Logramos generar las competencias que las empresas necesitan. Esto nos permite estar a la vanguardia de lo que está solicitando el mercado y, todo el tiempo, abrir nuevas oportunidades para los estudiantes. Muchos de ellos piensan que es difícil trabajar en una multinacional, de modo que nosotros los acompañamos para que sea posible”, concluyó Piedrahita.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad Icesi.