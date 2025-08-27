La tecnología ha sido un apalancador fundamental en el acceso a las diferentes alternativas de inversión disponibles a nivel global. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina el ecosistema fintech creció 340 % entre 2017 y 2023, lo que refleja una mayor apertura y confianza de la población en nuevas oportunidades para el manejo de su dinero.

Rodrigo Martínez, gerente Regional de Ventas de Vantage, una plataforma digital que permite a cualquier persona hacer trading fácilmente en diferentes mercados del mundo, como divisas, acciones, materias primas o monedas digitales, confirma esta tendencia. “El crecimiento de la clase media, una mayor inclusión financiera y el desarrollo de plataformas digitales accesibles han impulsado un aumento significativo en el número de latinoamericanos interesados en invertir haciendo trading, especialmente en mercados como Forex (uno de los mercados financieros más grandes del mundo)”, destacó.

Estos desarrollos han permitido que para muchos latinoamericanos invertir ya no sea un privilegio, sino una oportunidad accesible desde un computador o un celular. Por supuesto, con una advertencia: el entendimiento claro de los riesgos.

La clave es la educación

Más allá de la variada oferta de productos de Vantage, que incluye divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs e incluso bonos, la marca ha consolidado un diferencial determinante para aprovechar este tipo de herramientas: la educación.

“El conocimiento es clave en este sector, por eso ofrecemos cuentas demo para practicar sin riesgo real donde los usuarios pueden practicar con hasta 100 mil dólares en fondos virtuales. Además, contamos con webinars, tutoriales y contenidos educativos integrados en nuestra plataforma”, explica Martínez. También tienen herramientas como el copy trading y el social trading, que permiten aprender siguiendo a traders experimentados y fomentan un aprendizaje colaborativo.

Entre las opciones que ofrece Vantage, el trading en el mercado de divisas o Forex suele ser el más conocido en América Latina. Su atractivo está en que funciona prácticamente todo el día (de lunes a viernes), mueve grandes volúmenes de dinero en el mundo y permite operar con monedas que la gente reconoce fácilmente, como el dólar y el euro, o con activos muy valorados como el oro. En el caso de Colombia, la relación peso-dólar (USD/COP) cobra especial importancia porque refleja factores locales como el precio del petróleo o las decisiones de política económica.

En Vantage también es posible acceder a una amplia selección de otros mercados, incluyendo más de 60 monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y otras altcoins.

Guía práctica para comenzar en Vantage

Crear una cuenta demo en Vantage para familiarizarse con las herramientas sin arriesgar dinero real. Explorar la academia y acceder a contenidos básicos sobre análisis técnico y gestión del riesgo. Participar en webinars y consultar recursos interactivos que refuercen sus conocimientos.

Innovación con confianza

Para Martínez, los brókers que liderarán el futuro serán los que logren equilibrar innovación con responsabilidad. “Vantage lo ha hecho durante más de 15 años, protegiendo a sus clientes, adaptándose rápidamente y actuando con integridad bajo los más altos estándares”, afirma.

Según la marca, el futuro del trading en Latinoamérica será para quienes sepan combinar educación y tecnología. Vantage apuesta por ese camino: ofrecer acceso a los mercados globales, pero también las herramientas y la confianza necesarias para que cada usuario aprenda y crezca como trader.

