Muchos de estos ciudadanos pueden caer incluso en situación de pobreza en muy corto tiempo, si no tienen para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o servicios públicos. Hay casos muy variados. Alejandro Orozco es un pequeño empresario del transporte. Hasta unas semanas antes del confinamiento preventivo, transportaba a ejecutivos de grandes multinacionales por todo Bogotá y en otras rutas a lo largo del país. En total, en su compañía trabajaban 20 carros. “Hasta 8 días antes del primer caso todo funcionaba perfectamente. Pero de un momento a otro, automáticamente, la gente empezó a limitar sus salidas y luego, con el cierre del aeropuerto, todo se paró”, explica Orozco. En pocas palabras, hoy este empresario no tiene actividad económica que le genere ingresos.

La actual crisis ha mostrado, entre otras cosas, un segmento de la población más vulnerable de lo pensado, y no precisamente situado entre las capas más pobres.

Jeison Romero se abrió campo durante 10 años en Argentina junto a su esposa y sus hijos. El año pasado volvió a Colombia para impulsar la cadena de restaurantes gestionada por su esposa Tatiana González y su hermano Dave Romero desde hace 9 años. La cadena tiene dos puntos en Bogotá y uno en Medellín que tuvo que cerrar en febrero , justo antes de la pandemia, pues no les dio los resultados esperados.

Por su parte, Alejandro Rico, un microempresario del transporte, tiene un taxi cuyo producido representaba la mayor parte de su ingreso . El vehículo está en manos de un conductor que no ha podido volver a salir a trabajar. Y aunque lo hiciera se vería expuesto a riesgos de salud y no tendría cómo hacer el producido de antes del confinamiento.

Ahora trata de mantener algo de operación con servicios a domicilio mediante aplicaciones disponibles como Rappi. Sin embargo, reconoce que eso no le da ni para llegar a 20% de la actividad que tenía antes de la crisis . Mientras tanto busca ver cómo mantiene los pagos a sus 11 empleados, cuyos ingresos dependen de su pequeña empresa.

Estos casos muestran unos pocos ejemplos de la enorme vulnerabilidad a la que está expuesta una parte importante de la clase media colombiana . Muchos de ellos no cuentan con un ahorro adicional para enfrentar una parada súbita de los ingresos y, por eso, inmediatamente comienzan a afectar su patrimonio. O se endeudan más o empiezan a vender sus activos para subsistir.

Yeimi Orjuela, con siete meses de embarazo, trabajaba en labores de estética a domicilio (manicure o depilaciones, entre otros) . Ella cuenta que hoy no produce nada. Se sostiene gracias a que su compañero trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) en la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde se presentó uno de los trágicos amotinamientos hace un par de semanas.

Su panorama es más complejo, pues por su nivel de ingreso no tienen acceso a los programas sociales del Gobierno . Por ejemplo, casi todos se mostraron preocupados por la cotización a salud y pensiones, pues hacen estos pagos mensualmente como independientes y, si los suspenden, podrían quedar inclusive sin protección médica en estos momentos .

Según Orozco tiene una caja que, en el mejor de los casos, le llega hasta el 12 de abril. A partir del 13 le tocaría acudir a los bancos y, si la cuarentena se extiende, tendría que pedir la ayuda de su familia. Orozco vive en una zona de estrato cuatro y reconoce que no estaba preparado para un choque de estas magnitudes.

Carlos Romero, experto en computadores, señala que en este momento no tiene obligaciones como arriendos o servicios públicos y eso alivia la carga. Pero reconoce que no ha podido enviarles dinero a sus tres hijas, pues sus entradas prácticamente cayeron a cero y no cuenta con ahorros suficientes.

Por su parte, Rico, el propietario de un taxi, dice que la situación es más crítica si se tiene en cuenta que su esposa también es independiente y está inactiva hoy. Ahora mismo le preocupan cosas básicas como el pago de créditos y servicios públicos, así como la pensión de su hijo que estudia bachillerato. Para él la situación es tan crítica que solo tiene para sobrevivir hasta comienzos de abril. A partir de entonces le tocará buscar ayuda de familiares y conocidos.

¿Salidas?

El Gobierno debe considerar estrategias para ayudar a esta clase de personas. Una de ellas es conocida como “dinero helicóptero”. La planteó el premio Nobel de economía, Milton Friedman, que usa el símil de una aeronave de esas que lanza billetes. La pregunta clave es qué harían las personas con ese dinero. En los casos mencionados en este artículo, la respuesta es clara: cubrir necesidades básicas como alimentos y vivienda.