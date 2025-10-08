Loterías
Acumulado millonario del Baloto: número ganador del sorteo 2563, miércoles 8 de octubre de 2025
El Baloto realizó una nueva jornada de juego que mantuvo atentos a miles de apostadores.
El sorteo 2563 del Baloto se realizó este miércoles 8 de octubre de 2025, con un acumulado principal que alcanzó los 23.700 millones de pesos y un premio adicional de 4.800 millones de pesos en la modalidad Baloto Revancha.
Esta es una de las cifras más altas del año en el histórico juego colombiano, que sigue entregando millonarias sumas tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado.
Resultados del sorteo del Baloto del 8 de octubre de 2025
El número ganador del sorteo 2563 del Baloto fue XXXXXXXX con la Súper Balota X, correspondiente al premio mayor de $23.700 millones. Estos fueron los resultados oficiales del sorteo principal del día:
Premio acumulado de $23.700 millones
- Número ganador: XXXXXXXX
- Súper balota: X
Por su parte, el Baloto Revancha entregó los siguientes resultados:
Premio acumulado de $4.800 millones
- Número ganador: XXXXXXXX
- Súper balota: X
Últimos resultados del Baloto y Baloto Revancha
Los sorteos del Baloto han dejado combinaciones con varios números repetidos en diferentes fechas, estos fueron los últimos de los 3 últimos sorteos:
Baloto: con Súper Balota
- 6 de octubre de 2025: 02 - 07 - 14 - 27 - 29 - 10
- 4 de octubre de 2025: 02 - 13 - 25 - 35 - 42 - 10
- 1 de octubre de 2025: 02 - 26 - 32 - 35 - 39 - 11
Baloto Revancha: con Súper Balota
- 6 de octubre de 2025: 05 - 18 - 23 - 34 - 40 - 14
- 4 de octubre de 2025: 20 - 23 - 30 - 39 - 43 - 03
- 1 de octubre de 2025: 11 - 15 - 20 - 25 - 41 - 07
El próximo sorteo del Baloto se llevará a cabo el sábado 11 de octubre de 2025, fecha en la que los jugadores volverán a tener la oportunidad de participar por el acumulado millonario y la modalidad Revancha.