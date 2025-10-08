Suscribirse

Loterías

Acumulado millonario del Baloto: número ganador del sorteo 2563, miércoles 8 de octubre de 2025

El Baloto realizó una nueva jornada de juego que mantuvo atentos a miles de apostadores.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías
9 de octubre de 2025, 3:45 a. m.
El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.
Este 8 de octubre se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto con miles de apuestas en juego. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

El sorteo 2563 del Baloto se realizó este miércoles 8 de octubre de 2025, con un acumulado principal que alcanzó los 23.700 millones de pesos y un premio adicional de 4.800 millones de pesos en la modalidad Baloto Revancha.

Esta es una de las cifras más altas del año en el histórico juego colombiano, que sigue entregando millonarias sumas tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado.

Resultados del sorteo del Baloto del 8 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo 2563 del Baloto fue XXXXXXXX con la Súper Balota X, correspondiente al premio mayor de $23.700 millones. Estos fueron los resultados oficiales del sorteo principal del día:

Premio acumulado de $23.700 millones

  • Número ganador: XXXXXXXX
  • Súper balota: X

Por su parte, el Baloto Revancha entregó los siguientes resultados:

Premio acumulado de $4.800 millones

  • Número ganador: XXXXXXXX
  • Súper balota: X

Últimos resultados del Baloto y Baloto Revancha

Los sorteos del Baloto han dejado combinaciones con varios números repetidos en diferentes fechas, estos fueron los últimos de los 3 últimos sorteos:

Este 6 de octubre, el Baloto definió los números de su sorteo y de la modalidad Revancha.
El sorteo 2563 del Baloto volvió a emocionar a quienes buscan cambiar su destino. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Baloto: con Súper Balota

  • 6 de octubre de 2025: 02 - 07 - 14 - 27 - 29 - 10
  • 4 de octubre de 2025: 02 - 13 - 25 - 35 - 42 - 10
  • 1 de octubre de 2025: 02 - 26 - 32 - 35 - 39 - 11

Baloto Revancha: con Súper Balota

  • 6 de octubre de 2025: 05 - 18 - 23 - 34 - 40 - 14
  • 4 de octubre de 2025: 20 - 23 - 30 - 39 - 43 - 03
  • 1 de octubre de 2025: 11 - 15 - 20 - 25 - 41 - 07

El próximo sorteo del Baloto se llevará a cabo el sábado 11 de octubre de 2025, fecha en la que los jugadores volverán a tener la oportunidad de participar por el acumulado millonario y la modalidad Revancha.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Comey, exdirector del FBI, se pronuncia sobre su juicio y acusa a Trump de persecución

2. Gene Simmons, integrante de Kiss, sufrió fuerte accidente automovilístico; este es su estado

3. Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: así van Millonarios, Nacional y América

4. Trump amenaza con cárcel al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois tras el despliegue de la Guardia Nacional

5. Chicago Cubs y Milwaukee Brewers dieron un apasionante partido: este fue el ganador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalotoMillonarioNúmerossorteoColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.