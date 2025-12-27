Así cerró el año la Lotería de Risaralda: ganador del último sorteo de 2025

La Lotería de Risaralda despidió el 2025 con su sorteo correspondiente al último viernes del año, realizado este viernes 26 de diciembre, una fecha tradicional para miles de jugadores que esperan cerrar el calendario con un golpe de suerte.

El sorteo número 2931, transmitido a las 11:00 de la noche, marcó el cierre oficial de la actividad de este juego de azar durante el año.

El número ganador del último viernes del año

En el sorteo de fin de año, el número ganador fue el:

Número: 6708

Serie: 192

El resultado que definió al afortunado portador del premio mayor de 2.333 millones de pesos.

Este sorteo tuvo un significado especial al coincidir con la última jornada de juego del año, en medio de expectativas por cerrar el 2025 con una alegría económica antes de la llegada del nuevo calendario.

Premios que entrega la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Risaralda contempla una amplia variedad de incentivos secundarios, conocidos como “secos”, que reparten importantes sumas de dinero:

Premio Mayor: $2.333.333.333

$2.333.333.333 Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

$300.000.000 Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

$200.000.000 Seco Mula Millonaria: $150.000.000

$150.000.000 Seco Milagro Millonario: $80.000.000

$80.000.000 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)

$60.000.000 (3 premios) Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)

$50.000.000 (5 premios) Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)

$40.000.000 (3 premios) Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)

$35.000.000 (5 premios) Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Los últimos resultados antes del cierre de 2025

El sorteo del 26 de diciembre se suma a una serie de resultados registrados en las semanas previas, que también dejaron ganadores en distintas regiones del país. Los números de las últimas loterías del año fueron: