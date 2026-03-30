Así quedó el MiLoto de 450 millones de pesos: combinación ganadora del sorteo 30 de marzo de 2026

El sorteo 510 de MiLoto se jugó en la noche del lunes 30 de marzo de 2026, con un acumulado que alcanzó los 450 millones de pesos. Este juego de azar, que se realiza diariamente a las 10:00 p. m., volvió a captar la atención de miles de apostadores que esperaban acertar la combinación ganadora.

Resultado del sorteo 510 de MiLoto

En esta jornada, los números seleccionados definieron el destino del millonario acumulado. La combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: 05 - 32 - 08 - 25 - 29

Como es habitual, los resultados se conocen minutos después del sorteo, generando expectativa entre quienes participaron con la ilusión de llevarse el premio mayor o alguna de las categorías menores.

Resultados recientes del MiLoto

Los sorteos anteriores han dejado diferentes combinaciones que sirven como referencia para los jugadores habituales. Estos fueron los números ganadores en los últimos días:

27 de marzo de 2026: 14 - 21 - 22 - 25 - 36

14 - 21 - 22 - 25 - 36 26 de marzo de 2026: 01 - 05 - 10 - 13 - 35

01 - 05 - 10 - 13 - 35 24 de marzo de 2026: 06 - 09 - 11 - 32 - 36

Estos resultados reflejan la naturaleza aleatoria del juego, donde no existe una fórmula segura para predecir los números ganadores.

Miles de apostadores estuvieron atentos al resultado del sorteo de este lunes. Foto: Getty Images / Baloto

Plan de premios: así se distribuyen las ganancias

MiLoto cuenta con un esquema de premios que no solo beneficia a quien acierta los cinco números, sino también a quienes logran coincidencias parciales. El plan de premios está dividido de la siguiente manera:

Premio mayor: cinco aciertos en cualquier orden.

cinco aciertos en cualquier orden. Segundo premio: cuatro aciertos en cualquier orden.

cuatro aciertos en cualquier orden. Tercer premio: tres aciertos en cualquier orden.

tres aciertos en cualquier orden. Cuarto premio: dos aciertos en cualquier orden, que otorgan un recambio.

Este sistema permite que más participantes tengan opciones de obtener algún tipo de recompensa, incluso si no logran el premio principal.