Suscribirse

Loterías

Astro Sol martes: vea los resultados del chance de hoy, 16 de septiembre

Esta lotería se juega todas las tardes de lunes a sábado en Colombia.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 9:07 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Este martes, 16 de septiembre, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol, que corresponde al sorteo número 5237, donde miles de personas pusieron a prueba para llevarse millones de dólares en caso de acertar a los números de las balotas y el signo correspondiente.

Contexto: Números de la suerte de Astro Sol: la cifra y el signo zodiacal ganadores del lunes 15 de septiembre

Por lo tanto, el número ganador de esta jornada es: 6 6 3 9

Las últimas tres cifras: 6 3 9

Las últimas dos cifras: 3 9

Y el signo zodiacal ganador es: Piscis

YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Para participar, las personas deben adquirir un tiquete en el que apuestan entre 500 y 10.000 pesos. Posteriormente, se eligen cuatro números entre el 0 y el 9. Aquella cifra de cuatro dígitos se acompaña con la elección de su signo zodiacal favorito.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para el jugador que haya adivinado los cuatro números y el signo zodiacal.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: Si alguien acierta a los últimos tres dígitos del número, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Si se adivinan los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

2. Murió Nairkel, niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín; alcalde Federico Gutiérrez dio la noticia

3. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

4. Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

5. Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.