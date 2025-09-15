Loterías
Números de la suerte de Astro Sol: la cifra y el signo zodiacal ganadores del lunes 15 de septiembre
Esta lotería juega de lunes a sábado en Colombia.
Este lunes, 15 de septiembre, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol, que corresponde al sorteo número 5236, donde miles de personas pusieron a prueba para llevarse millones de dólares en caso de acertar a los números de las balotas y el signo correspondiente.
Por lo tanto, el número ganador de esta jornada es: 3 2 4 9
Las últimas tres cifras: 2 4 9
Las últimas dos cifras: 4 9
Y el signo zodiacal ganador es: Tauro
Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Para participar, las personas deben adquirir un tiquete en el que apuestan entre 500 y 10.000 pesos. Posteriormente, se eligen cuatro números entre el 0 y el 9. Aquella cifra de cuatro dígitos se acompaña con la elección de su signo zodiacal favorito.
Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para el jugador que haya adivinado los cuatro números y el signo zodiacal.
Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: Si alguien acierta a los últimos tres dígitos del número, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Si se adivinan los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.