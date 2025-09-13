Suscribirse

Super Astro Sol: descubra si fue el afortunado ganador del sorteo de este sábado, 13 de septiembre

Le contamos el número ganador para el premio mayor de la Lotería Súper Astro Sol.

Redacción Loterías
13 de septiembre de 2025, 9:10 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

A partir de las 4:00 p.m. de este sábado. 13 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 5235 de Super Astro Sol. El número ganador, para el premio mayor, fue el 3163 con el signo Piscis.

Repase la transmisión del sorteo

A continuación, la transmisión oficial para el sorteo 5235 de Super Astro Sol. Le recordamos la combinación ganadora con su respectivo signo:

  • Número ganador: 3163
  • Últimas tres cifras: 163
  • Últimas dos cifras: 63
  • Signo zodiacal: Piscis
Últimos tres ganadores de Super Astro Sol

  • 12 de septiembre de 2025: 7077 con el signo Capricornio
  • 11 de septiembre de 2025: 7371 con el signo Capricornio
  • 10 de septiembre de 2025: 6450 con el signo Acuario

Recuerde que Super Astro Sol es una de las más populares en Colombia. Los interesados en participar deberán adquirir un tiquete y por medio de él, apostar la cantidad de dinero que deseen: desde 500 pesos hasta 10 mil pesos.

Si está interesado en participar, recuerde que los sorteos se realizan de lunes a sábado a partir de las 4:00 p.m.

Plan de premios Super Astro Sol

Así registra Coljuegos el plan de premios de las Super Astro:

  • 4 cifras + signo = Paga $42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo = Paga $1.000 veces lo apostado
  • 2 cifras + signo = paga $100 veces lo apostado.
  • *El acierto de las cifras es en estricto orden.

