Super Astro Sol: descubra si fue el afortunado ganador del sorteo de este sábado, 13 de septiembre

A partir de las 4:00 p.m. de este sábado. 13 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 5235 de Super Astro Sol. El número ganador, para el premio mayor, fue el 3163 con el signo Piscis.

Repase la transmisión del sorteo

A continuación, la transmisión oficial para el sorteo 5235 de Super Astro Sol. Le recordamos la combinación ganadora con su respectivo signo:

Número ganador: 3163

Últimas tres cifras: 163

Últimas dos cifras: 63

Signo zodiacal: Piscis

Últimos tres ganadores de Super Astro Sol

12 de septiembre de 2025: 7077 con el signo Capricornio

con el signo 11 de septiembre de 2025: 7371 con el signo Capricornio

con el signo 10 de septiembre de 2025: 6450 con el signo Acuario

Recuerde que Super Astro Sol es una de las más populares en Colombia. Los interesados en participar deberán adquirir un tiquete y por medio de él, apostar la cantidad de dinero que deseen: desde 500 pesos hasta 10 mil pesos.

Si está interesado en participar, recuerde que los sorteos se realizan de lunes a sábado a partir de las 4:00 p.m.

Plan de premios Super Astro Sol

Así registra Coljuegos el plan de premios de las Super Astro: