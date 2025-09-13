Loterías
Super Astro Sol: descubra si fue el afortunado ganador del sorteo de este sábado, 13 de septiembre
Le contamos el número ganador para el premio mayor de la Lotería Súper Astro Sol.
A partir de las 4:00 p.m. de este sábado. 13 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 5235 de Super Astro Sol. El número ganador, para el premio mayor, fue el 3163 con el signo Piscis.
Repase la transmisión del sorteo
A continuación, la transmisión oficial para el sorteo 5235 de Super Astro Sol. Le recordamos la combinación ganadora con su respectivo signo:
- Número ganador: 3163
- Últimas tres cifras: 163
- Últimas dos cifras: 63
- Signo zodiacal: Piscis
Últimos tres ganadores de Super Astro Sol
- 12 de septiembre de 2025: 7077 con el signo Capricornio
- 11 de septiembre de 2025: 7371 con el signo Capricornio
- 10 de septiembre de 2025: 6450 con el signo Acuario
Recuerde que Super Astro Sol es una de las más populares en Colombia. Los interesados en participar deberán adquirir un tiquete y por medio de él, apostar la cantidad de dinero que deseen: desde 500 pesos hasta 10 mil pesos.
Si está interesado en participar, recuerde que los sorteos se realizan de lunes a sábado a partir de las 4:00 p.m.
Plan de premios Super Astro Sol
Así registra Coljuegos el plan de premios de las Super Astro:
- 4 cifras + signo = Paga $42.000 veces lo apostado
- 3 cifras + signo = Paga $1.000 veces lo apostado
- 2 cifras + signo = paga $100 veces lo apostado.
- *El acierto de las cifras es en estricto orden.