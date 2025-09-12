¿Ganó Astro Sol?: consulte los números y el signo de la suerte del viernes 12 de septiembre

Este viernes, 12 de septiembre, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol, que corresponde al sorteo número 5234, donde miles de personas pusieron a prueba para llevarse millones de dólares en caso de acertar a los números de las balotas y el signo correspondiente.

Por lo tanto, el número ganador de esta jornada es: 7 0 7 7

Las últimas tres cifras: 0 7 7

Las últimas dos cifras: 7 7

Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Para participar, las personas deben adquirir un tiquete en el que apuestan entre 500 y 10.000 pesos. Posteriormente, se eligen cuatro números entre el 0 y el 9. Aquella cifra de cuatro dígitos se acompaña con la elección de su signo zodiacal favorito.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para el jugador que haya adivinado los cuatro números y el signo zodiacal.