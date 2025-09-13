Loterías
Lotería de Risaralda viernes 12 de septiembre: lista completa de los números ganadores del último sorteo
La Lotería de Risaralda publicó los números ganadores de su sorteo del 12 de septiembre.
La Lotería de Risaralda celebró este viernes 12 de septiembre de 2025 su sorteo número 2916, con un premio mayor que alcanzó los $2.333.333.333, una cifra millonaria que cambiaría la vida de cualquier afortunado ganador en todo el territorio nacional.
Resultado del premio mayor Lotería de Risaralda 12 de septiembre
Como cada viernes a las 11:00 p.m., la tradicional Lotería de Risaralda realizó su esperado sorteo semanal, donde miles de colombianos depositaron sus esperanzas de convertirse en los nuevos millonarios del país.
Premio mayor de $2.333.333.333
- Número: 8878
- Serie: 038
El sorteo 2916 se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.
Histórico de números ganadores recientes
La Lotería de Risaralda ha venido entregando importantes premios en las últimas semanas. Los números ganadores de los sorteos más recientes fueron:
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: número 4970 de la serie 258
- Sorteo del 29 de agosto de 2025: número 5858 de la serie 254
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 5929 de la serie 020
Plan completo de premios del sorteo 2916
La Lotería de Risaralda ofreció en este sorteo una amplia gama de premios que beneficiaron a decenas de afortunados ganadores a lo largo del país:
Premios principales
- Premio Mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
Premios secundarios
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
Una lotería con tradición de 50 años
La Lotería del Risaralda se enorgullece de sus 50 años brindando felicidad a sus jugadores al tiempo que contribuye a la salud de los Colombianos.