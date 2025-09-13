Suscribirse

Lotería de Risaralda viernes 12 de septiembre: lista completa de los números ganadores del último sorteo

La Lotería de Risaralda publicó los números ganadores de su sorteo del 12 de septiembre.

Redacción Loterías
13 de septiembre de 2025, 11:01 a. m.
El premio mayor de la Lotería de Risaralda alcanzó los $2.333 millones este 12 de septiembre.
Con más de medio siglo de tradición, la Lotería de Risaralda realizó un nuevo sorteo millonario. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda celebró este viernes 12 de septiembre de 2025 su sorteo número 2916, con un premio mayor que alcanzó los $2.333.333.333, una cifra millonaria que cambiaría la vida de cualquier afortunado ganador en todo el territorio nacional.

Resultado del premio mayor Lotería de Risaralda 12 de septiembre

Como cada viernes a las 11:00 p.m., la tradicional Lotería de Risaralda realizó su esperado sorteo semanal, donde miles de colombianos depositaron sus esperanzas de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Premio mayor de $2.333.333.333

  • Número: 8878
  • Serie: 038

El sorteo 2916 se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 12 de Septiembre de 2025

Histórico de números ganadores recientes

La Lotería de Risaralda ha venido entregando importantes premios en las últimas semanas. Los números ganadores de los sorteos más recientes fueron:

  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: número 4970 de la serie 258
  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: número 5858 de la serie 254
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 5929 de la serie 020

Plan completo de premios del sorteo 2916

La Lotería de Risaralda ofreció en este sorteo una amplia gama de premios que beneficiaron a decenas de afortunados ganadores a lo largo del país:

La noche del viernes 13 de junio de 2025 se desarrolló el sorteo 2903 de la Lotería de Risaralda y ya se conocen los resultados.
Un premio histórico de $2.333 millones marcó la noche de la Lotería de Risaralda. | Foto: Getty - Lotería de Risaralda

Premios principales

  1. Premio Mayor: $2.333.333.333
  2. Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  3. Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  4. Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  5. Seco Milagro Millonario: $80.000.000

Premios secundarios

  1. Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  2. Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  3. Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  4. Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  5. Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Una lotería con tradición de 50 años

La Lotería del Risaralda se enorgullece de sus 50 años brindando felicidad a sus jugadores al tiempo que contribuye a la salud de los Colombianos.

