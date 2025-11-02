Loterías
Baloto: estos fueron los resultados del sábado 1 de noviembre de 2025
Consulte los resultados del último sorteo del Baloto, que se juega todos los miércoles y sábados.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este sábado, 1 de noviembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, que llegó a un premio acumulado que alcanzó los $ 5.000 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha ofreció un premio de $ 24.400 millones.
Resultados del Baloto
Estos fueron los números ganadores:
- Baloto: 01 - 21 - 24 - 25 - 43
- Súper Balota: 14
- Revancha: 05 - 24 -27 - 37 - 41
- Súper Balota: 06
El siguiente sorteo del Baloto se llevará a cabo el próximo lunes, 3 de noviembre, a las 11:00 p. m. El sorteo se transmitirá en vivo por televisión y radio, y los resultados se podrán consultar en la página web de Baloto.
El tiquete de Baloto tiene un valor de 5.700 pesos, que se puede comprar ya sea en el puesto de loterías o en la página web de la entidad.
Posteriormente, debe seleccionar sus números para el sorteo, deben ser cinco sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16.
¿Cuánto se gana en el Baloto por número acertado?
- Superbalota única: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
- 1 acierto: sin premio.
- 1 acierto + superbalota: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
- 2 aciertos: sin premio.
- 2 aciertos + superbalota: 10.337 pesos (promedio).
- 3 aciertos: 10.397 pesos (promedio).
- 3 aciertos + superbalota: 47.547 pesos (promedio).
- 4 aciertos: 137.752 pesos (promedio).
- 4 aciertos + superbalota: 2.063.667 pesos (promedio).
- 5 aciertos: 33.886.364 pesos (promedio).
- 5 aciertos + superbalota: premio mayor, a partir de 4.000 millones de pesos.