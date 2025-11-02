Suscribirse

Baloto: estos fueron los resultados del sábado 1 de noviembre de 2025

Consulte los resultados del último sorteo del Baloto, que se juega todos los miércoles y sábados.

Redacción Loterías
2 de noviembre de 2025, 11:12 a. m.
Los números ganadores del Baloto fueron anunciados en su sorteo de mitad de semana.
El Baloto reveló una nueva combinación ganadora que mantiene la ilusión de muchos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Este sábado, 1 de noviembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, que llegó a un premio acumulado que alcanzó los $ 5.000 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha ofreció un premio de $ 24.400 millones.

Resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores:

  • Baloto: 01 - 21 - 24 - 25 - 43
  • Súper Balota: 14
  • Revancha: 05 - 24 -27 - 37 - 41
  • Súper Balota: 06
Sorteo baloto revancha #2573 sabado 01 de noviembre 2025

El siguiente sorteo del Baloto se llevará a cabo el próximo lunes, 3 de noviembre, a las 11:00 p. m. El sorteo se transmitirá en vivo por televisión y radio, y los resultados se podrán consultar en la página web de Baloto.

El tiquete de Baloto tiene un valor de 5.700 pesos, que se puede comprar ya sea en el puesto de loterías o en la página web de la entidad.

Posteriormente, debe seleccionar sus números para el sorteo, deben ser cinco sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16.

¿Cuánto se gana en el Baloto por número acertado?

  • Superbalota única: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
  • 1 acierto: sin premio.
  • 1 acierto + superbalota: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
  • 2 aciertos: sin premio.
  • 2 aciertos + superbalota: 10.337 pesos (promedio).
  • 3 aciertos: 10.397 pesos (promedio).
  • 3 aciertos + superbalota: 47.547 pesos (promedio).
  • 4 aciertos: 137.752 pesos (promedio).
  • 4 aciertos + superbalota: 2.063.667 pesos (promedio).
  • 5 aciertos: 33.886.364 pesos (promedio).
  • 5 aciertos + superbalota: premio mayor, a partir de 4.000 millones de pesos.

