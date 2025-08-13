Cayó Miloto con millonario premio: esta es la cifra que se llevará el ganador de la lotería

En la noche del pasado 11 de agosto, los colombianos quedaron sorprendidos luego de que se anunciara que, en cuestión de segundos, la fortuna llegó a la casa de una persona que participó en el sorteo de Miloto, uno de los juegos de azar organizados por Baloto.

En esta ocasión, el golpe de suerte se lo llevó uno de los habitantes de Jardín, Antioquia, quien acertó los números y se convirtió en el ganador del acumulado, de un total de 330 millones de pesos.

La jugada ganadora estuvo marcada por las balotas 05, 11, 13, 27 y 32 y, según se dio a conocer por medio de las redes sociales oficiales de Baloto, el boleto fue adquirido en un punto de la red Gana, bajo la modalidad manual, es decir, que la persona eligió personalmente los números en lugar de dejarlo al azar.

Por otro lado, lo que más llamó la atención en este sorteo fue que, por primera vez en la historia, Baloto reportó un ganador en la novedosa modalidad Color Loto en Floridablanca, Santander.

En este caso, el afortunado se llevó un acumulado impresionante de 2.780 millones de pesos con la combinación de balotas de color y número:

3 (rojo)

1 (verde)

7 (azul)

6 (rojo)

7 (verde)

5 (rojo)

Números ganadores de Color Loto, juego de azar organizado por Baloto. | Foto: Instagram @baloto_colombia / Montaje: Semana

¿Cuánto llega realmente al bolsillo del ganador?

Ganar una suma millonaria no significa recibir todo el dinero, pues es importante tener en cuenta los impuestos y retenciones que aplican cuando los ciudadanos tienen acceso a este tipo de dinámicas y premios.

Retención en la fuente por ganancia ocasional: Para el año 2025 esta corresponde al 20% del valor obtenido y se aplica en premios que superen los 48 UVT (Unidades de Valor Tributario), lo que equivale a 2,39 millones de pesos, por lo que los dos ganadores deberán cumplir con este descuento.

Ganador de 330 millones de pesos colombianos: Debe entregar aproximadamente 66 millones al fisco por este concepto, quedándose con unos 264 millones antes de otros posibles descuentos.

Debe entregar aproximadamente 66 millones al fisco por este concepto, quedándose con unos 264 millones antes de otros posibles descuentos. Ganador de 2.780 millones de pesos colombianos: La retención sería cercana a 556 millones, dejando poco más de 2.224 millones como monto inicial neto.

Otros descuentos a tener en cuenta para los recientes ganadores de Miloto

El gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1.000, se descuenta cuando el dinero se transfiere o se deposita en una cuenta bancaria.