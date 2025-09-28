Loterías
Chontico Día y Noche, del 28 de septiembre: consulta aquí los ganadores del sorteo 8202
Estos fueron los números ganadores del último sorteo. Para el lunes habrá nueva oportunidad de ganar con el Chontico.
0832-7 fue el número ganador del sorteo 8202 del sorteo realizado este domingo, 28 de septiembre, para determinar el ganador del Chontico Día.
Lotería Chontico Día / Resultados del sorteo del 28 de septiembre
Premio mayor: 0832-7
- Tres últimos: 832
- Dos últimos: 32
- Cifra completa: 0832
- Último número: 2
Con el ganador de la primera lotería ya definido, la atención se centra en el Chontico Noche, cuyo sorteo está programado para las 7:00 p. m.
Lotería Chontico Noche / Resultados del sorteo del 27 de septiembre
Premio mayor: Por jugarse
- Tres últimos: Por jugarse
- Dos últimos: Por jugarse
- Cifra completa: Por jugarse
- Último número: Por jugarse
Así funcionan el sorteo de Chontico Día y Noche:
Quienes participen en los sorteos de Chontico deben tener presente que esta lotería paga hasta 4.500 veces el valor apostado al acertar los cuatro números.
Si el jugador logra coincidir únicamente con tres cifras, la recompensa será de 400 veces lo jugado.
Con dos aciertos, la ganancia corresponde a 50 veces la apuesta, y si solo se obtiene un número, el premio equivale a cinco veces la inversión.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 27 de septiembre de 2025: 3254 - 6
- 26 de septiembre de 2025: 3828 - 8
- 25 de septiembre de 2025: 4937 - 9
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 27 de septiembre de 2025: 7382-2
- 26 de septiembre de 2025: 3828 - 8
- 25 de septiembre de 2025: 2307 - 2
Los interesados en apostar al Chontico Día o Noche tendrán una nueva oportunidad este lunes 29 de septiembre, fecha en la que se realizará otro sorteo.
En Colombia, este juego de azar se mantiene entre los preferidos de los apostadores, atraídos por los premios que entrega, los cuales dependen tanto de la cantidad de aciertos como del valor de la apuesta realizada.