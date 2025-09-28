Chontico Día y Noche, del 28 de septiembre: consulta aquí los ganadores del sorteo 8202

0832-7 fue el número ganador del sorteo 8202 del sorteo realizado este domingo, 28 de septiembre, para determinar el ganador del Chontico Día.

Lotería Chontico Día / Resultados del sorteo del 28 de septiembre

Premio mayor: 0832-7

Tres últimos: 832

Dos últimos: 32

Cifra completa: 0832

Último número: 2

Con el ganador de la primera lotería ya definido, la atención se centra en el Chontico Noche, cuyo sorteo está programado para las 7:00 p. m.

Lotería Chontico Noche / Resultados del sorteo del 27 de septiembre

Premio mayor: Por jugarse

Tres últimos: Por jugarse

Dos últimos: Por jugarse

Cifra completa: Por jugarse

Último número: Por jugarse

Así funcionan el sorteo de Chontico Día y Noche:

Quienes participen en los sorteos de Chontico deben tener presente que esta lotería paga hasta 4.500 veces el valor apostado al acertar los cuatro números.

Si el jugador logra coincidir únicamente con tres cifras, la recompensa será de 400 veces lo jugado.

Con dos aciertos, la ganancia corresponde a 50 veces la apuesta, y si solo se obtiene un número, el premio equivale a cinco veces la inversión.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

27 de septiembre de 2025: 3254 - 6

26 de septiembre de 2025: 3828 - 8

25 de septiembre de 2025: 4937 - 9

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

27 de septiembre de 2025: 7382-2

26 de septiembre de 2025: 3828 - 8

25 de septiembre de 2025: 2307 - 2

Los interesados en apostar al Chontico Día o Noche tendrán una nueva oportunidad este lunes 29 de septiembre, fecha en la que se realizará otro sorteo.