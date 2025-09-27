Loterías
Ganadores de Chontico Día y Noche: revise aquí los últimos resultados del 27 de septiembre
Conozca si usted fue uno de los ganadores de los dos sorteos realizados durante este sábado.
3254-6 fue el número ganador del sorteo 8201 del sorteo realizado este sábado, 27 de septiembre, para determinar el ganador del Chontico Día.
Lotería Chontico Día / Resultados del sorteo del 27 de septiembre
Premio mayor: 3254 - 6
- Tres últimos: 254
- Dos últimos: 54
- Cifra completa: 3254
- Último número: 4
Tras conocerse el afortunado de la primera lotería, ahora queda para la noche la realización del Chontico Noche, que se juega sobre las 7:00 p.m.
Lotería Chontico Noche / Resultados del sorteo del 27 de septiembre
Premio mayor: Por jugarse
- Tres últimos: Por jugarse
- Dos últimos: Por jugarse
- Cifra completa: Por jugarse
- Último número: Por jugarse
Así funcionan el sorteo de Chontico Día y Noche:
Para quienes jueguen o deseen probar suerte con los sorteos de Chontico, deberán saber que esta lotería multiplica el valor de su apuesta por 4.500.
En caso de no lograr acertar en los cuatro números, sino solo en tres, las ganancias serán de 400 veces lo jugado.;
Con dos cifras se le entregará al ganador 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 26 de septiembre de 2025: 3828 - 8
- 25 de septiembre de 2025: 4937 - 9
- 24 de septiembre de 2025: 1994 - 8
- 23 de septiembre de 2025: 6128 - 3
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 26 de septiembre de 2025: 8121-1
- 25 de septiembre de 2025: 2307 - 2
- 24 de septiembre de 2025: 9474 - 0
- 23 de septiembre de 2025: 9233 - 3
Quienes estén interesados en jugador tanto el Chontico Día, como Noche, podrán volverlo a hacer este domingo, 28 de septiembre, cuando se lleve a cabo uno nuevo.
En Colombia el mencionado juego de azar es uno de los predilectos de los apostadores, quienes se animan a probar suerte por premios que ofrece, los cuales varían según el número de aciertos y valor del billete jugado.