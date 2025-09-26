Suscribirse

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy, viernes 26 de septiembre

Este lunes, 22 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 8196 de esta lotería.

Redacción Loterías
26 de septiembre de 2025, 8:19 p. m.
Resultado lotería chontico del martes 2 de septiembre de 2025.
Resultado lotería chontico del martes 2 de septiembre de 2025.

El número 3828, junto al dígito 8 como quinta balota, fue el protagonista del sorteo realizado este viernes 26 de septiembre, cuando la Lotería Chontico celebró su concurso número 8200.

Con esta nueva edición, la rifa volvió a reunir la atención de miles de apostadores que, como cada día, siguen con expectativa los resultados de Chontico Día y Chontico Noche, modalidades que han convertido a esta lotería en una de las más tradicionales y reconocidas del país.

El certamen no solo entregó una nueva combinación ganadora, sino que también reafirmó la fidelidad de una comunidad que encuentra en cada sorteo la ilusión de convertirse en uno de los afortunados.

Lotería Chontico Día| Resultados del sorteo de hoy

Premio mayor: 3828 - 8

  • Tres últimos: 828
  • Dos últimos: 28
  • Cifra completa: 3828
  • Último número: 8
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 26 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 26 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico: plan de premios

De acuerdo con las reglas de la lotería, quienes logran acertar las cuatro cifras multiplican el valor de su apuesta por 4.500. En el caso de tres aciertos, la ganancia equivale a 400 veces lo jugado; dos cifras permiten obtener 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 25 de septiembre de 2025: 4937 - 9
  • 24 de septiembre de 2025: 1994 - 8
  • 23 de septiembre de 2025: 6128 - 3

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 25 de septiembre de 2025: 2307 - 2
  • 24 de septiembre de 2025: 9474 - 0
  • 23 de septiembre de 2025: 9233 - 3

El próximo sorteo, tanto en su edición Día como Noche, se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre de 2025.

Actualmente, tras más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene vigente y entre las preferidas de los colombianos, debido a la cantidad de atractivos premios que ofrece y que varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

