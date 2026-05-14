¿Nuevo millonario de mitad de mes? Resultado del Baloto de este miércoles 13 de mayo de 2026

El Baloto volvió a jugar este miércoles 13 de mayo de 2026 con una nueva oportunidad para los apostadores colombianos que buscan quedarse con el acumulado multimillonario que entrega este tradicional juego de azar, el cual realiza sorteos únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Para esta ocasión, el sorteo número 2656 puso en juego un acumulado de 37.200 millones de pesos en la modalidad tradicional, mientras que Baloto Revancha regresó a un acumulado de 2.600 millones de pesos luego de haber caído recientemente.

Resultados del Baloto del miércoles 13 de mayo de 2026

Acumulado de 37.200 millones de pesos

Número ganador: 04-19-31-38-37

04-19-31-38-37 Súper balota: 04

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 13 de mayo de 2026

Acumulado de 2.600 millones de pesos

Número ganador: 04-19-31-38-37

04-19-31-38-37 Súper balota: 04

Así quedaron los últimos resultados del Baloto

En los sorteos anteriores, estos fueron los números ganadores que dejó el Baloto tradicional junto con su súper balota:

11 de mayo de 2026: 01 - 12 - 13 - 34 - 35 - 15

9 de mayo de 2026: 01 - 08 - 17 - 19 - 40 - 10

6 de mayo de 2026: 03 - 05 - 13 - 15 - 25 - 09

Por su parte, los últimos resultados de Baloto Revancha fueron: