Chontico jugó este sábado 11 de abril: resultados de los sorteos día y noche

Este sábado 11 de abril se realizaron los esperados sorteos de la lotería Chontico, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que diariamente entrega premios en sus jornadas de día y noche.

Como es habitual, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados, con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y llevarse uno de los premios disponibles.

En la jornada del sorteo día, el número ganador fue:

Día: 5632.

La Quinta: 6.

Por su parte, en el sorteo noche, el resultado fue:

Noche: pendiente

La Quinta: pendiente

Chontico continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos para probar su suerte, gracias a la frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar desde distintos puntos del país.

Los ganadores pueden reclamar sus premios en los puntos autorizados, presentando el tiquete original y cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. Se recomienda verificar cuidadosamente los números y consultar los canales oficiales para confirmar los resultados.