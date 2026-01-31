Combinación ganadora del Chontico Día, sorteo millonario del sábado 31 de enero de 2026

El sábado 31 de enero de 2026, el Chontico Día volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, quienes esperaban con expectativa la revelación de los números ganadores.

La jornada destacó por la emoción y los comentarios que se generaron apenas se dieron a conocer los resultados oficiales.

La combinación ganadora que acaparó todas las miradas

Tras el anuncio del resultado oficial, la combinación 9666 se convirtió en la gran protagonista de la noche.

Rápidamente, la noticia circuló en redes sociales y grupos de apostadores, generando una ola de reacciones entre quienes confiaron en su suerte.

La Quinta y la balota final

El sorteo incluyó también el dato de La Quinta, cuya balota arrojó el número 5, completando así el reporte oficial del juego.

Esta última cifra fue clave para determinar los premios menores y cerrar la jornada de manera completa y transparente para todos los participantes.

Resultados completos del Chontico Día

El reporte final del sábado 31 de enero de 2026 quedó registrado de la siguiente manera:

Premio mayor: 9666 - 5

9666 - 5 Tres últimas cifras: 666

666 Dos últimas cifras: 66

66 Número completo: 9666

9666 Última cifra: 5

Estos resultados reflejan la combinación que otorgará premios millonarios y mantiene la tradición del Chontico Día como uno de los sorteos más esperados en Colombia.

Próximo sorteo: domingo 1 de febrero

Los seguidores del Chontico podrán continuar jugando en el próximo sorteo, que se realizará el domingo 1 de febrero de 2026, en los horarios habituales. La expectativa sigue en aumento, mientras los jugadores preparan sus nuevas apuestas con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.