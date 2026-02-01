Conozca los números ganadores del Sinuano Día del 1 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Este domingo 1 de febrero, la Lotería El Sinuano lleva a cabo un nuevo sorteo en su modalidad Día, una de las opciones más queridas por los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy ha revelado oficialmente el número ganador, lo que ha causado gran expectación entre los jugadores y seguidores que están atentos a esta exitosa versión.

La Antioqueñita Día y Tarde: aquí los números ganadores de este 1 de febrero del 2026

En la versión Sinuano Día, el número favorecido fue 0905 , mientras que la tradicional “quinta”, anunciada por Telecaribe, corresponde al 5, completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 1 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 0905

Número ganador de cinco cifras: 5

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.