Loterías

Conozca los números ganadores del Sinuano Día del 1 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de febrero de 2026, 7:42 p. m.
La Lotería de Sinuano Día.
La Lotería de Sinuano Día. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Este domingo 1 de febrero, la Lotería El Sinuano lleva a cabo un nuevo sorteo en su modalidad Día, una de las opciones más queridas por los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy ha revelado oficialmente el número ganador, lo que ha causado gran expectación entre los jugadores y seguidores que están atentos a esta exitosa versión.

La Antioqueñita Día y Tarde: aquí los números ganadores de este 1 de febrero del 2026

En la versión Sinuano Día, el número favorecido fue 0905 , mientras que la tradicional “quinta”, anunciada por Telecaribe, corresponde al 5, completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Loterías

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 1 de febrero de 2026

Loterías

Resultados del primer Chontico día y noche de febrero: revise el número ganador de ambos sorteos

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: aquí los números ganadores de este 1 de febrero del 2026

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Loterías

Conozca si ganó la Lotería de Boyacá: comience febrero siendo millonario, sorteo 4609 del 31 de enero

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 31 de enero del 2026

Loterías

Resultado Super Astro Sol, 31 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día del 31 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 30 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 29 de enero, ¿resultó afortunado?

Resultados de la lotería El Sinuano Día 1 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 0905
  • Número ganador de cinco cifras: 5

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.

Más de Loterías

Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.

Conozca los números ganadores del Sinuano Día del 1 de febrero: resultados oficiales del sorteo

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 1 de febrero de 2026

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Resultados del primer Chontico día y noche de febrero: revise el número ganador de ambos sorteos

La Antioqueñita: resultados de este 1 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde: aquí los números ganadores de este 1 de febrero del 2026

Resultados lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Conozca si ganó la Lotería de Boyacá: comience febrero siendo millonario, sorteo 4609 del 31 de enero

El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 31 de enero del 2026

Lotería Astro Sol

Resultado Super Astro Sol, 31 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Miloto

Cayó Miloto en Rionegro: un afortunado ganador obtuvo 200 millones de pesos

El Sinuano Día es una lotería que se juega todos os días, incluidos los festivos

Números ganadores del Sinuano Día del 31 de enero: resultados oficiales del sorteo

Noticias Destacadas