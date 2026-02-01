Deportes

La Antioqueñita Día y Tarde: aquí los números ganadores de este 1 de febrero del 2026

Consulte si usted fue el ganador del sorteo 6293. Fue transmitido en vivo.

Redacción Loterías
1 de febrero de 2026, 5:24 p. m.
La Antioqueñita: resultados de este 1 de febrero de 2026
La Antioqueñita: resultados de este 1 de febrero de 2026

La reconocida lotería La Antioqueñita llevó a cabo este domingo 1 de febrero una nueva jornada de sorteos, en la que los apostadores pudieron participar en sus tradicionales ediciones Día y Tarde, realizadas de manera diaria.

En el sorteo matutino, correspondiente al número 6293, se efectuó a las 12:00 p. m., manteniendo la atención de los seguidores de uno de los juegos de azar más populares del país.

En esta ocasión, el número ganador fue el 7572, mientras que en el sorteo adicional de La Quinta la balota favorecida fue el 5.

La Antioqueñita del domingo, 12 de octubre.
La Antioqueñita del domingo, 1 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Resultados del sorteo 6291 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7572
  • Quinta balota: 5

Por su parte, la edición vespertina, identificada con el sorteo 6294, se realizó a las 4:00 p. m. y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados en tiempo real. En este sorteo, el número ganador (pendiente), con quinta balota (pendiente).

Resultados recientes

La Antioqueñita Día

La Antioqueñita Tarde

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus opciones de ganar y de acceder a premios mayores.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el lunes 2 de febrero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es habitual.

