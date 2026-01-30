Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este viernes, 30 de enero

Conozca los resultados más recientes de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

Redacción Loterías
30 de enero de 2026, 3:18 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este viernes, 30 de enero, una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones del Día y la Tarde, que se realizan diariamente.

El primer sorteo, identificado con el número 6289, tuvo lugar a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y el entusiasmo entre los seguidores de este popular juego de azar, uno de los más queridos y jugados en el país.

En esta edición, el número ganador fue 8216. Asimismo, se efectuó el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que ofrece una oportunidad extra de ganar. En este caso, la balota favorecida fue el número 4.

Resultados del sorteo 6289 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8216
  • Quinta balota: 4
Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este viernes a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6290 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Si aún no ha revisado los resultados anteriores, a continuación se encuentran las combinaciones recientes de los últimos días:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 29 de enero de 2026: 7410 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 28 de enero de 2026: 3799 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 27 de enero de 2026: 1704 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 29 de enero de 2026: 9444 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 28 de enero de 2026: 3147 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 27 de enero de 2026: 1713 – Quinta balota: 9

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar y de acceder a premios más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para el sábado 31 de enero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, tal como es habitual.

Noticias Destacadas