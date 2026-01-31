Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: vea los números ganadores de este 31 enero de 2026

Dos sorteos se realizan en el día de La Antioqueñita. Sobre las 10:00 a.m. se llevó a cabo el primero y tuvo un número de cinco cifras como ganador.

Redacción Loterías
31 de enero de 2026, 5:17 p. m.
Resultado de La Antioqueñita del 31 de enero de 2026.
Resultado de La Antioqueñita del 31 de enero de 2026. Foto: Captura de YouTube (La Antioqueñita 1 - 31 de enero de 2026 - 10:00 AM [La Red Gana])

La tradicional lotería La Antioqueñita realizó este viernes 30 de enero una nueva jornada de sorteos, permitiendo a los apostadores participar en sus habituales ediciones Día y Tarde, que se celebran a diario.

El primer sorteo, correspondiente al número 6291, se llevó a cabo a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa entre los seguidores de uno de los juegos de azar más populares del país.

En esta edición, el número ganador fue el 8216. Además, se efectuó el sorteo adicional conocido como La Quinta, cuya balota favorecida fue el número 4.

Resultados del sorteo 6291 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9620
  • Quinta balota: 2

Por su parte, la versión vespertina de la lotería se realizará este mismo viernes a las 4:00 p. m.. La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, en el cual los jugadores consultan los resultados en tiempo real.

Resultados del sorteo 6292 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Para quienes aún no han consultado los resultados recientes, estas son las combinaciones ganadoras de los últimos días:

La Antioqueñita Día

La Antioqueñita Tarde

Para participar, los jugadores deben escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes optan por incluir la quinta balota incrementan sus posibilidades de ganar y de acceder a premios mayores.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es habitual.

