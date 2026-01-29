Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 29 de enero

Conozca los resultados más recientes de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de enero de 2026, 3:08 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 29 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

Loterías

Estos fueron los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 29 de enero

Loterías

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Loterías

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Loterías

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este miércoles, 28 de enero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 27 de enero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

En la edición 6287 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este lunes, la combinación ganadora fue la 7410. Además, la quinta bolita que salió fue la 1.

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Resultados del sorteo 6287 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7410
  • Quinta balota: 1
YouTube video cRtcwdEg52A thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6288 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video lq5ouM9Fhqg thumbnail
Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 30 de enero, a las 10:00 de la mañana.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 28 de enero de 2026: 3799 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 27 de enero de 2026: 1704 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 26 de enero de 2026: 3472 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 28 de enero de 2026: 3147 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 27 de enero de 2026: 1713 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 26 de enero de 2026: 6265 – Quinta balota: 7

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.

Estos fueron los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 29 de enero

La Antioqueñita Día y Tard

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 29 de enero

Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Este miércoles, la suerte decide quién recibirá más de 19 mil millones.

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Lotería del Meta - 17 de septiembre de 2025.

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Sorteo 3 de septiembre de 2025.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 28 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Noticias Destacadas