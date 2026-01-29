Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 29 de enero

Este jueves, 29 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6287 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este lunes, la combinación ganadora fue la 7410. Además, la quinta bolita que salió fue la 1.

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Resultados del sorteo 6287 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7410

Quinta balota: 1

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6288 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 30 de enero, a las 10:00 de la mañana.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 28 de enero de 2026: 3799 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 27 de enero de 2026: 1704 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 26 de enero de 2026: 3472 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde