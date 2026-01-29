Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

La Lotería de Manizales, una de las loterías más reconocidas de Colombia, celebró su sorteo el miércoles 28 de enero de 2026, a las 11:00 p. m.

Este sorteo, que se realiza de manera semanal, permite a los jugadores de todo el país participar y ganar premios respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, de acuerdo con la normativa vigente de juegos de suerte y azar en Colombia.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

Número: 4519

Serie: 267

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

14 de enero de 2026: 6379 – Serie 023

6379 – Serie 023 7 de enero de 2026: 5988 – Serie 324

5988 – Serie 324 30 de diciembre de 2025: 4997– Serie 047

4997– Serie 047 24 de diciembre de 2025: 0676 – Serie 050

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores del premio mayor o de cualquier otro galardón pueden reclamar su dinero en cualquier agencia autorizada de la red oficial de loterías en Colombia.

Para garantizar un proceso seguro y rápido, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 643 de 2001 y las normas de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.

Documentos y requisitos para reclamar

Presentar el billete original o fracción en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.

Presentar la cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Cumpliendo estas disposiciones, los jugadores aseguran un cobro rápido, seguro y legal de sus premios, respaldados por la Lotería de Manizales y el Estado colombiano.