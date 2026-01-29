El Baloto trajo este miércoles, 28 de enero de 2026, un acumulado millonario de 19.200 millones de pesos. Este sorteo, número 2611, ofreció, además, la modalidad Baloto Revancha, con un premio de 14.100 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 28 de enero de 2026

El premio mayor del Baloto corresponde al:

Número 09 - 26 - 40 - 18

Súper Balota: 13

El acumulado total de este sorteo es de 19.200 millones de pesos, disponible para quien tenga el tiquete ganador.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 28 de enero de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:

Número: 35 - 23 - 17 - 09 - 02

Súper Balota: 02

El acumulado en este sorteo es de 14.100 millones de pesos.

Los resultados del miércoles podrían cambiar la vida de un participante. Foto: Getty Images

Números de los últimos tres sorteos

En los últimos sorteos del Baloto, los resultados fueron:

26 de enero de 2026: 20 - 26 - 31 - 38 - 42, Súper Balota 02

20 - 26 - 31 - 38 - 42, Súper Balota 02 24 de enero de 2026: 07 - 11 - 21 - 29 - 32, Súper Balota 16

07 - 11 - 21 - 29 - 32, Súper Balota 16 21 de enero de 2026: 07 - 14 - 21 - 23 - 38, Súper Balota 01

En Baloto Revancha, los últimos números fueron:

26 de enero de 2026: 15 - 16 - 20 - 29 - 39, Súper Balota 12

15 - 16 - 20 - 29 - 39, Súper Balota 12 24 de enero de 2026: 17 - 21 - 24 - 30 - 34, Súper Balota 03

17 - 21 - 24 - 30 - 34, Súper Balota 03 21 de enero de 2026: 03 - 04 - 08 - 17 - 31, Súper Balota 11