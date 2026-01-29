El Baloto trajo este miércoles, 28 de enero de 2026, un acumulado millonario de 19.200 millones de pesos. Este sorteo, número 2611, ofreció, además, la modalidad Baloto Revancha, con un premio de 14.100 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto del 28 de enero de 2026
El premio mayor del Baloto corresponde al:
- Número 09 - 26 - 40 - 18
- Súper Balota: 13
El acumulado total de este sorteo es de 19.200 millones de pesos, disponible para quien tenga el tiquete ganador.
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 28 de enero de 2026
En la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:
- Número: 35 - 23 - 17 - 09 - 02
- Súper Balota: 02
El acumulado en este sorteo es de 14.100 millones de pesos.
Números de los últimos tres sorteos
En los últimos sorteos del Baloto, los resultados fueron:
- 26 de enero de 2026: 20 - 26 - 31 - 38 - 42, Súper Balota 02
- 24 de enero de 2026: 07 - 11 - 21 - 29 - 32, Súper Balota 16
- 21 de enero de 2026: 07 - 14 - 21 - 23 - 38, Súper Balota 01
En Baloto Revancha, los últimos números fueron:
- 26 de enero de 2026: 15 - 16 - 20 - 29 - 39, Súper Balota 12
- 24 de enero de 2026: 17 - 21 - 24 - 30 - 34, Súper Balota 03
- 21 de enero de 2026: 03 - 04 - 08 - 17 - 31, Súper Balota 11