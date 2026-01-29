Loterías

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

El Baloto pone en juego una de las mayores sumas del año.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de enero de 2026, 11:40 a. m.
Los números ganadores se darán a conocer hoy en todo el país.
Los números ganadores se darán a conocer hoy en todo el país. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto trajo este miércoles, 28 de enero de 2026, un acumulado millonario de 19.200 millones de pesos. Este sorteo, número 2611, ofreció, además, la modalidad Baloto Revancha, con un premio de 14.100 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 28 de enero de 2026

El premio mayor del Baloto corresponde al:

  • Número 09 - 26 - 40 - 18
  • Súper Balota: 13

El acumulado total de este sorteo es de 19.200 millones de pesos, disponible para quien tenga el tiquete ganador.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 28 de enero de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:

Loterías

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Loterías

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 28 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Conozca si se llevó del Baloto los 18 mil millones de pesos del acumulado: 21 de enero de 2026

Loterías

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado este sábado 17 de enero de 2025

  • Número: 35 - 23 - 17 - 09 - 02
  • Súper Balota: 02

El acumulado en este sorteo es de 14.100 millones de pesos.

El Baloto volvió a entregar resultados en una jornada marcada por premios millonarios.
Los resultados del miércoles podrían cambiar la vida de un participante. Foto: Getty Images / Baloto
Revise si se llevó el acumulado del Baloto: números afortunados del sorteo del lunes 26 de enero de 2026

Números de los últimos tres sorteos

En los últimos sorteos del Baloto, los resultados fueron:

  • 26 de enero de 2026: 20 - 26 - 31 - 38 - 42, Súper Balota 02
  • 24 de enero de 2026: 07 - 11 - 21 - 29 - 32, Súper Balota 16
  • 21 de enero de 2026: 07 - 14 - 21 - 23 - 38, Súper Balota 01

En Baloto Revancha, los últimos números fueron:

  • 26 de enero de 2026: 15 - 16 - 20 - 29 - 39, Súper Balota 12
  • 24 de enero de 2026: 17 - 21 - 24 - 30 - 34, Súper Balota 03
  • 21 de enero de 2026: 03 - 04 - 08 - 17 - 31, Súper Balota 11

Más de Loterías

Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Este miércoles, la suerte decide quién recibirá más de 19 mil millones.

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Lotería del Meta - 17 de septiembre de 2025.

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Sorteo 3 de septiembre de 2025.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 28 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 28 de enero.

Consulte aquí los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 28 de enero

La Antioqueñita Día y Tard

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este miércoles, 28 de enero

Noticias Destacadas