Revise si se llevó el acumulado del Baloto: números afortunados del sorteo del lunes 26 de enero de 2026

El Baloto realizó este lunes, 26 de enero de 2026, su sorteo número 2610, uno de los más esperados de la semana, al poner en juego un acumulado millonario que mantuvo la expectativa entre miles de apostadores en todo el país. El juego, que solo se realiza los lunes, miércoles y sábados, volvió a concentrar la atención por el alto monto de sus premios.

Resultados del Baloto del lunes 26 de enero de 2026

El acumulado principal del Baloto ascendía a 18.800 millones de pesos, cifra que convirtió este sorteo en uno de los más atractivos del inicio de año.

Los resultados oficiales fueron los siguientes:

Premio mayor: 18.800 millones de pesos

18.800 millones de pesos Número ganador: 20, 26, 31, 38 y 42

20, 26, 31, 38 y 42 Súper balota: 02

En paralelo, también se conocieron los números correspondientes a la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad con un acumulado independiente.

Así cayó el Baloto Revancha

La modalidad Baloto Revancha puso en juego un acumulado de 13.900 millones de pesos, ampliando las posibilidades de ganar para quienes adquirieron esta opción adicional.

El resultado del sorteo del 26 de enero fue:

Premio mayor: 13.900 millones de pesos

13.900 millones de pesos Número ganador: 15, 16, 20, 29 y 39

15, 16, 20, 29 y 39 Súper balota: 12

Con estos números, los jugadores pueden verificar sus tiquetes y confirmar si resultaron ganadores en alguna de las categorías del juego.

Con el sorteo del lunes, el Baloto puso en juego uno de los acumulados más altos del mes. Foto: Getty Images / Baloto

Números de los últimos sorteos del Baloto

Para quienes siguen de cerca las combinaciones recientes, estos fueron los resultados de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la súper balota:

24 de enero de 2026: 07 - 11 - 21 - 29 - 32 | Súper balota: 16

07 - 11 - 21 - 29 - 32 | Súper balota: 16 21 de enero de 2026: 07 - 14 - 21 - 23 - 38 | Súper balota: 01

07 - 14 - 21 - 23 - 38 | Súper balota: 01 19 de enero de 2026: 04 - 06 - 20 - 28 - 42 | Súper balota: 11

En el caso del Baloto Revancha, las combinaciones recientes fueron: