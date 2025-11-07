Suscribirse

Conozca los resultados de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 7 de noviembre

El Dorado, El Paisita y La Caribeña han ganado reconocimiento por su frecuencia y atractivos premios.

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 4:38 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 7 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Llegó el viernes y, con él, la expectativa por los nuevos sorteos de la lotería. Entre los juegos más destacados se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que hacen parte de las más de 15 loterías autorizadas en Colombia y supervisadas por Coljuegos.

Estas tres se caracterizan por ofrecer sorteos a lo largo del día—generalmente uno en la tarde y otro en la noche—lo que aumenta las oportunidades de ganar.

Además, cuentan con la modalidad La Quinta, una balota adicional que incrementa el valor del premio y brinda a los jugadores una nueva posibilidad de llevarse el acumulado.

Para este viernes 7 de noviembre ya se conocieron nuevos ganadores. La primera en sortearse fue El Dorado, con su juego de las 11:00 a.m., seguido de un segundo sorteo a las 3:30 p.m.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0638.
  • La Quinta: 8.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 07 de Noviembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Más tarde, en Antioquia, los apostadores de La Paisita pudieron conocer al ganador del premio mayor de esta reconocida lotería regional, que realizó su primer sorteo a la 1:00 p.m. y el segundo a las 6:30 p.m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente

Por su parte, La Caribeña continúa captando la atención de los jugadores durante toda la semana. Esta lotería se destaca por su cercanía con el público, especialmente en la región Caribe, y por su amplia presencia en puntos de venta físicos.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

