Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 14 de octubre de 2025

Este martes, 14 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8218 de la Lotería el Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

El número ganador fue el 4470, junto a la balota conocida como “La Quinta” número 7.

Premio mayor: 4470 - 7

Tres últimos: 470

Dos últimos: 70

Cifra completa: 4470

Último número: 7

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos. La dinámica del juego consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, mediante un sistema que genera resultados aleatorios.

A partir de este sorteo de azar se determina cuál es el número ganador, generando gran expectativa entre los apostadores que cada día eligen su cifra favorita esperando que la suerte esté a su favor.

Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día:

13 de octubre de 2025: 6962 - 0

12 de octubre de 2025: 1211 - 3

11 de octubre de 2025: 3683 - 6

Chontico Noche

13 de octubre de 2025: 5115 - 2

12 de octubre de 2025: 3973 - 1

11 de octubre de 2025: 8513 - 0

Las ganancias o premios que deja esta lotería varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.