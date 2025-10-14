Loterías
Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 14 de octubre de 2025
El sorteo que se jugó en la edición de la mañana fue el 8218.
Este martes, 14 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8218 de la Lotería el Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.
El número ganador fue el 4470, junto a la balota conocida como “La Quinta” número 7.
Resultado de la Lotería Chontico Día del martes 14 de octubre
Premio mayor: 4470 - 7
- Tres últimos: 470
- Dos últimos: 70
- Cifra completa: 4470
- Último número: 7
Resultado de la Lotería Chontico Noche del martes 10 de octubre
Premio mayor:
- Tres últimos:
- Dos últimos:
- Cifra completa:
- Último número:
Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos. La dinámica del juego consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, mediante un sistema que genera resultados aleatorios.
A partir de este sorteo de azar se determina cuál es el número ganador, generando gran expectativa entre los apostadores que cada día eligen su cifra favorita esperando que la suerte esté a su favor.
Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche
Chontico Día:
- 13 de octubre de 2025: 6962 - 0
- 12 de octubre de 2025: 1211 - 3
- 11 de octubre de 2025: 3683 - 6
Chontico Noche
- 13 de octubre de 2025: 5115 - 2
- 12 de octubre de 2025: 3973 - 1
- 11 de octubre de 2025: 8513 - 0
Las ganancias o premios que deja esta lotería varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.
Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.