Resultados Lotería de Manizales, Valle y Meta del miércoles 27 de mayo: números ganadores

Loterías de Manizales, Valle y Meta hacen acto de presencia este 27 de mayo de 2026 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en Colombia.

Estos juego de azar se llevan a cabo todos los martes en la noche, más exactamente sobre las 10:30 p.m., hora colombiana, para Valle y Meta, mientras que la Lotería de Manizales se sortea sobre las 11:30 p.m.

El número ganador entrega miles de millones de pesos colombianos como premio mayor y algunos secos, suficientes para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores de las loterías participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, los cuales deben coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Ganador premio mayor de la Lotería del Valle, sorteo 4850

Número: 4505

Serie: 172

Ganador premio mayor de la Lotería del Meta, sorteo 3300

Número: 5300

Serie: 024

Ganador premio mayor de la Lotería de Manizales, sorteo 4747

Número: 4784

Serie: 209

El próximo sorteo de estas loterías se realizarán el día miércoles 3 de junio de 2026, a las 10:30 de la noche para Meta y Valle. La Lotería de Manizales es a las 11:30. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio regionales. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en las páginas web oficiales.

Estos juegos de azar en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. Estas loterías son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguelas comprando en puntos oficiales.