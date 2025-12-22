Loteías

Conozca los resultados del Miloto de este lunes, 22 de diciembre: pudo ser uno de los ganadores

Miloto es uno de los juegos de azar regulados por Coljuegos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de diciembre de 2025, 3:15 a. m.
Miloto, sorteo del 22 de diciembre
Miloto, sorteo del 22 de diciembre

Este lunes, 22 de diciembre, se realizó el sorteo 0454 de Miloto, la lotería de Baloto que promete cumplir los sueños de quienes se animan a probar su suerte.

Los apostadores de todo el país buscaron ganar el acumulado de 120 millones de pesos, acertando los cinco números del sorteo.

Los números ganadores del sorteo 0454 fueron:

25-28-31-19-08

El precio del billete de Miloto es de $ 4.000 en la mayoría del país. En San Andrés, debido a la exención del IVA, cuesta $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Miloto es uno de los juegos de azar regulados por Coljuegos, que permite a los colombianos participar de manera segura en sorteos con premios millonarios. Para participar, se recomienda adquirir los billetes únicamente en puntos de venta autorizados.

Si quiere seguir los resultados de Miloto en tiempo real, puede consultar las redes sociales de Baloto o la página oficial del juego, donde se publican los números ganadores de cada sorteo y los detalles de los premios.

