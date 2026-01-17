Loterías

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

El número ganador del sorteo del 16 de enero ya fue revelado y miles de jugadores revisan sus billetes.

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 11:05 a. m.
La Lotería de Risaralda volvió a captar la atención nacional con su más reciente sorteo semanal.
La Lotería de Risaralda volvió a captar la atención nacional con su más reciente sorteo semanal. Foto: Lotería de Risaralda / Getty

La Lotería de Risaralda realizó este viernes 16 de enero de 2026 su sorteo número 2934, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

El sorteo, que se efectúa todos los viernes a las 11:00 de la noche, jugó un premio mayor de 2.333 millones de pesos, despertando la expectativa de miles de apostadores en Colombia.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue el:

  • Número: 7485
  • Serie: 054
YouTube video cpIl5nm7VFY thumbnail

Detalles del sorteo 2934 de la Lotería de Risaralda

En esta edición, la Lotería de Risaralda puso en juego una amplia bolsa de premios, encabezada por su tradicional premio mayor, que asciende exactamente a 2.333.333.333 pesos. Además del premio mayor, el plan de premios incluye varios secos millonarios que también representan importantes oportunidades para los jugadores.

La jornada nocturna repartió millones en premios con el plan de pagos vigente de la lotería.
La expectativa creció en la noche del viernes con la realización de un nuevo sorteo de la Lotería de Risaralda. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Números ganadores de sorteos recientes

Para quienes siguen de cerca el comportamiento de los resultados, estos han sido algunos de los números ganadores de las últimas semanas en la Lotería de Risaralda:

  • 9 de enero de 2025: número 8672, serie 260.
  • 3 de enero de 2026: número 5634, serie 042.
  • 26 de diciembre de 2025: número 6708, serie 192.

Estos antecedentes suelen ser revisados por jugadores que analizan tendencias o simplemente desean recordar resultados recientes antes de cada sorteo.

