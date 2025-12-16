Loterías
Consulte aquí los números ganadores del 16 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Muchas personas sueñan con ganarse el premio mayor y dar un giro completo a su vida.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Millones de personas en Colombia sueñan con darle un giro a su vida, y una de las opciones más atractivas para lograrlo es a través de los juegos de azar, como la lotería. Estos sorteos ofrecen premios de gran magnitud que pueden obtenerse con un número de cuatro cifras y, para quienes lo deseen, también existe la modalidad de ‘La Quinta’, una alternativa que ha ganado popularidad en los últimos años.
El Dorado es uno de los sorteos más seguidos a nivel nacional. Se caracteriza por su alta frecuencia de resultados y por ofrecer premios que despiertan un gran interés entre los apostadores.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1342.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Por su parte, El Paisita es una lotería con fuerte arraigo en varias regiones del país, ya que cada uno de sus sorteos genera expectativa, especialmente por la diversidad de modalidades y las múltiples oportunidades de premio que pone a disposición de los jugadores.
El Paisita Día
- Premio mayor: 4950.
- La Quinta: 2
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Finalmente, La Caribeña destaca por su sólida presencia en la región Caribe y en otras zonas de Colombia. Este sorteo se ha consolidado como una alternativa atractiva para quienes buscan nuevas opciones dentro del mundo de las loterías.
La Caribeña Día
- Premio mayor: 8297.
- La Quinta: 8.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
En caso de resultar ganador, lo primero que se debe hacer es verificar el boleto y confirmar que el número, la serie y la fecha del sorteo coincidan correctamente. Además, es fundamental consultar los resultados a través de los canales oficiales y guardar el billete en un lugar seguro.