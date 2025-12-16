Consulte aquí los números ganadores del 16 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Millones de personas en Colombia sueñan con darle un giro a su vida, y una de las opciones más atractivas para lograrlo es a través de los juegos de azar, como la lotería. Estos sorteos ofrecen premios de gran magnitud que pueden obtenerse con un número de cuatro cifras y, para quienes lo deseen, también existe la modalidad de ‘La Quinta’, una alternativa que ha ganado popularidad en los últimos años.

El Dorado es uno de los sorteos más seguidos a nivel nacional. Se caracteriza por su alta frecuencia de resultados y por ofrecer premios que despiertan un gran interés entre los apostadores.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1342.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita es una lotería con fuerte arraigo en varias regiones del país, ya que cada uno de sus sorteos genera expectativa, especialmente por la diversidad de modalidades y las múltiples oportunidades de premio que pone a disposición de los jugadores.

El Paisita Día

Premio mayor: 4950.

La Quinta: 2

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Finalmente, La Caribeña destaca por su sólida presencia en la región Caribe y en otras zonas de Colombia. Este sorteo se ha consolidado como una alternativa atractiva para quienes buscan nuevas opciones dentro del mundo de las loterías.

La Caribeña Día

Premio mayor: 8297.

La Quinta: 8.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.