Loterías

Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 31 de diciembre

Sorteo tras sorteo, El Dorado, El Paisita y La Caribeña continúan formando parte del día a día de miles de colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 4:21 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 31 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 31 de diciembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada jornada de sorteos, miles de colombianos siguen con atención los resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país, que se han convertido en una tradición para quienes buscan cambiar su suerte con un solo número.

Estas loterías se caracterizan por su amplia cobertura y por ofrecer premios que despiertan gran expectativa entre los jugadores. Desde primeras horas del día, muchos ciudadanos adquieren sus billetes con la ilusión de que el azar les sonría.

El Dorado, conocido por su dinamismo y frecuencia de sorteos, suele atraer a jugadores que buscan oportunidades constantes para ganar. Por su parte, El Paisita mantiene una sólida base de seguidores gracias a su tradición regional y a la confianza que ha construido a lo largo de los años.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5637.
  • La Quinta: 2.
YouTube video 8xd2fBNBu3o thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Una vez se realizan los sorteos, los resultados oficiales son publicados por las entidades responsables y replicados por distintos medios de comunicación, permitiendo a los jugadores verificar de manera rápida y segura si su número ha sido el ganador.

Loterías

¿Es ganador en Año Nuevo? Números afortunados de la Lotería Chontico este 31 de diciembre en el sorteo 8296

Loterías

La Antioqueñita día y tarde del último día del año: resultados de este miércoles 31 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería Cruz Roja entregó su premio de fin de año: estos son los números ganadores del 30 de diciembre

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 30 de diciembre de 2025, sorteo 4736

Loterías

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

Loterías

Miloto: resultados del último sorteo del 2025

Loterías

¿Día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Super Astro Sol para este martes, 30 de diciembre

Loterías

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 30 de diciembre

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

Loterías

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Más de Loterías

Chontico Día y Noche

¿Es ganador en Año Nuevo? Números afortunados de la Lotería Chontico este 31 de diciembre en el sorteo 8296

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de octubre.

Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 31 de diciembre

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita día y tarde del último día del año: resultados de este miércoles 31 de diciembre de 2025

Resultados del sorteo 3134 de la lotería de la Cruz Roja.

Lotería Cruz Roja entregó su premio de fin de año: estos son los números ganadores del 30 de diciembre

La fortuna cambió la vida de un apostador tras el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 30 de diciembre de 2025, sorteo 4736

¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío?

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: resultados del último sorteo del 2025

Lotería Astro Sol

¿Día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Super Astro Sol para este martes, 30 de diciembre

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este martes, 30 de diciembre

Resultado lotería Chontico día y noche del miércoles 27 de agosto de 2025

¿Suerte antes de Año Nuevo? Resultados de la Lotería Chontico este martes 30 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas