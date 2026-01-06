Loterías

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 6 de enero

Este 6 de enero, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a captar la atención de miles de jugadores en todo el territorio colombiano.

Las loterías continúan siendo una de las formas de juego más populares en Colombia, no solo por la posibilidad de obtener premios en efectivo, sino también por la tradición y la expectativa que despiertan entre miles de jugadores a diario.

Entre las más seguidas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que se han consolidado como referentes dentro del panorama de los juegos de azar en el país.

El Dorado destaca por la frecuencia de sus sorteos diarios, que captan la atención de quienes buscan una oportunidad rápida de suerte, convirtiéndose en una opción habitual para los jugadores que siguen con constancia los números y resultados.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9776.
  • La Quinta: 8.
YouTube video p9FKitxNQ-8 thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita se ha ganado el cariño del público gracias a su estrecha relación con la identidad regional. Su popularidad se basa en la regularidad de sus sorteos y en la confianza que ha construido a lo largo del tiempo entre sus participantes.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente. .
  • Animal: pendiente.

En el caso de La Caribeña, su nombre evoca la alegría y el color característicos de la región Caribe. Este sorteo se ha posicionado como una alternativa atractiva, especialmente para quienes disfrutan de la emoción cotidiana que ofrecen las loterías.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Cada sorteo representa una nueva oportunidad para romper la rutina y alimentar el sueño de un futuro diferente.

