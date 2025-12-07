Suscribirse

Domingo de suerte: conozca los números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche del 7 de diciembre

Revise si sus números coincidieron con los resultados del sorteo de hoy y descubra si es uno de los ganadores.

Redacción Loterías
7 de diciembre de 2025, 6:40 p. m.
Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.
Números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche de hoy 7 de diciembre de 2025 | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este domingo, 7 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día, muy esperada por los apostadores que siguen sus ediciones diarias, tanto de la jornada diurna a la 1:00 p. m., como de la nocturna a las 8:00 p. m.

En esta ocasión, el número ganador fue el 9962, mientras que la ‘quinta balota’ correspondió al 1.

Contexto: ¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de diciembre
Resultado EL CHONTICO DIA Domingo 7 de Diciembre de 2025

Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo

Premio mayor: 9962

  • Tres últimos: 962
  • Dos últimos: 62
  • Cifra completa: 9962
  • Último número: 1

Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

El plan de premios de la Lotería Chontico ofrece varias oportunidades para ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto verá su apuesta multiplicada por 4.500.

Los jugadores que coincidan con tres números recibirán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras obtendrán 50 veces su inversión, y quienes acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

El próximo sorteo se realizará el lunes 8 de diciembre, manteniendo los horarios tradicionales de día y noche.

