Lotería
Domingo de suerte: conozca los números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche del 7 de diciembre
Revise si sus números coincidieron con los resultados del sorteo de hoy y descubra si es uno de los ganadores.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este domingo, 7 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día, muy esperada por los apostadores que siguen sus ediciones diarias, tanto de la jornada diurna a la 1:00 p. m., como de la nocturna a las 8:00 p. m.
En esta ocasión, el número ganador fue el 9962, mientras que la ‘quinta balota’ correspondió al 1.
Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo
Premio mayor: 9962
- Tres últimos: 962
- Dos últimos: 62
- Cifra completa: 9962
- Último número: 1
Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería
El plan de premios de la Lotería Chontico ofrece varias oportunidades para ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto verá su apuesta multiplicada por 4.500.
Los jugadores que coincidan con tres números recibirán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras obtendrán 50 veces su inversión, y quienes acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.
El próximo sorteo se realizará el lunes 8 de diciembre, manteniendo los horarios tradicionales de día y noche.