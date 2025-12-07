Este domingo, 7 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día, muy esperada por los apostadores que siguen sus ediciones diarias, tanto de la jornada diurna a la 1:00 p. m., como de la nocturna a las 8:00 p. m.

En esta ocasión, el número ganador fue el 9962, mientras que la ‘quinta balota’ correspondió al 1.

Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo

Premio mayor: 9962

Tres últimos: 962

Dos últimos: 62

Cifra completa: 9962

Último número: 1

Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

El plan de premios de la Lotería Chontico ofrece varias oportunidades para ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto verá su apuesta multiplicada por 4.500.

Los jugadores que coincidan con tres números recibirán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras obtendrán 50 veces su inversión, y quienes acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.