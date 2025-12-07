¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de diciembre

En Colombia, La Antioqueñita continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos y tradicionales. Realizado a diario en el departamento de Antioquia, este sorteo sigue atrayendo a miles de participantes que buscan probar su suerte en la esperanza de obtener importantes premios.

Este reconocido sorteo brinda dos momentos diarios para jugar, uno en la mañana y otro en la tarde, lo que aumenta las opciones de los participantes de acertar.

En la tarde de este domingo, 7 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 6182 de La Antioqueñita Día, también llamada La Antioqueñita 1. El número favorecido en esta ocasión fue el 2367, junto con la balota ‘La Quinta’, correspondiente al número 5.

Resultados del sorteo 6182 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2367

Quinta balota: 5

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este domingo a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6183 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 6 de diciembre de 2025: 9388 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 6296 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 4187 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 6 de diciembre de 2025: 4305 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 5084 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 1575 – Quinta balota: 2