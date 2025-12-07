Suscribirse

Lotería

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de diciembre

La expectativa regresó cuando la lotería dio a conocer sus más recientes resultados, generando entusiasmo entre quienes apostaron a la fortuna.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de diciembre de 2025, 5:36 p. m.
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo, 7 de diciembre de 2025 | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

En Colombia, La Antioqueñita continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos y tradicionales. Realizado a diario en el departamento de Antioquia, este sorteo sigue atrayendo a miles de participantes que buscan probar su suerte en la esperanza de obtener importantes premios.

Este reconocido sorteo brinda dos momentos diarios para jugar, uno en la mañana y otro en la tarde, lo que aumenta las opciones de los participantes de acertar.

En la tarde de este domingo, 7 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 6182 de La Antioqueñita Día, también llamada La Antioqueñita 1. El número favorecido en esta ocasión fue el 2367, junto con la balota ‘La Quinta’, correspondiente al número 5.

Resultados del sorteo 6182 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2367
  • Quinta balota: 5
La Antioqueñita 1 - 7 de diciembre de 2025 - 12:00 PM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este domingo a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6183 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 7 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 6 de diciembre de 2025: 9388 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 6296 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 4187 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 6 de diciembre de 2025: 4305 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 5084 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 1575 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este lunes, 8 de diciembre, a las 12:00 m., con transmisión en vivo, como es costumbre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa anuncia millonaria recompensa por responsables del atentado en Balboa, Cauca

2. Estados Unidos se pronunció sobre la muerte de Alfredo Díaz en Venezuela: “Un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Maduro”

3. Así funcionará la nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026

4. Cómo se jugará la fecha definitiva del cuadrangular A para conocer el rival del Tolima en la final de la Liga BetPlay

5. Recuperan el cuerpo sin vida de un campesino en Villahermosa tras avalancha; autoridades activan evacuaciones preventivas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyJuegos de azarLotería Antioqueñita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.