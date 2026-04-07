El Baloto llegó a más de 50 mil millones de pesos: Resultado del lunes 6 de abril de 2026

El acumulado del Baloto continúa creciendo y ya supera los 50 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos del país. En la noche del miércoles 6 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo número 2640, con millones de jugadores atentos a los números ganadores.

Resultados del sorteo 2640 del Baloto

En esta jornada, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los 30.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a 19.900 millones, elevando el total en juego a más de 50 mil millones.

Resultados del sorteo del Baloto del 6 de abril de 2026

Premio mayor de: $30.800 millones

Número ganador: 16 - 09 - 15 - 29 - 11

Súper balota: 05

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 6 de abril de 2026

Premio mayor de: $19.900 millones

Número ganador: 29 - 25 - 21 - 41 - 14

Súper balota: 09

El Baloto se juega en Colombia los lunes, miércoles y sábados, lo que mantiene una alta expectativa entre los apostadores en cada jornada.

El acumulado del Baloto ya rebasa los 50 mil millones y sigue creciendo. Foto: Getty Images / Baloto

Números recientes: así han sido los últimos sorteos

Los resultados de los últimos sorteos muestran combinaciones variadas, sin una tendencia clara, lo que refuerza el carácter aleatorio del juego.

Últimos 3 sorteos de Baloto (con súper balota):

4 de abril de 2026: 04 - 13 - 19 - 31 - 40 - 09

1 de abril de 2026: 09 - 22 - 28 - 30 - 35 - 03

30 de marzo de 2026: 04 - 17 - 20 - 21 - 29 - 01

Últimos 3 sorteos de Baloto Revancha (con súper balota):

4 de abril de 2026: 02 - 15 - 16 - 18 - 35 - 06

1 de abril de 2026: 01 - 03 - 14 - 35 - 37 - 14

30 de marzo de 2026: 02 - 05 - 18 - 20 - 37 - 08