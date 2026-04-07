Loterías

El Baloto llegó a más de 50 mil millones de pesos: Resultado del lunes 6 de abril de 2026

El Baloto superó los 50 mil millones tras el sorteo del 6 de abril.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de abril de 2026, 6:00 a. m.
El acumulado del Baloto se mantiene alto y supera los 50 mil millones.
El acumulado del Baloto se mantiene alto y supera los 50 mil millones. Foto: Getty Images / Baloto

El acumulado del Baloto continúa creciendo y ya supera los 50 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos del país. En la noche del miércoles 6 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo número 2640, con millones de jugadores atentos a los números ganadores.

Resultados del sorteo 2640 del Baloto

En esta jornada, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los 30.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a 19.900 millones, elevando el total en juego a más de 50 mil millones.

Resultados del sorteo del Baloto del 6 de abril de 2026

Premio mayor de: $30.800 millones

  • Número ganador: 16 - 09 - 15 - 29 - 11
  • Súper balota: 05

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 6 de abril de 2026

Premio mayor de: $19.900 millones

  • Número ganador: 29 - 25 - 21 - 41 - 14
  • Súper balota: 09

El Baloto se juega en Colombia los lunes, miércoles y sábados, lo que mantiene una alta expectativa entre los apostadores en cada jornada.

El Baloto comenzó el mes con una cifra que despierta ilusión en el país.
El acumulado del Baloto ya rebasa los 50 mil millones y sigue creciendo. Foto: Getty Images / Baloto

Números recientes: así han sido los últimos sorteos

Los resultados de los últimos sorteos muestran combinaciones variadas, sin una tendencia clara, lo que refuerza el carácter aleatorio del juego.

Últimos 3 sorteos de Baloto (con súper balota):

  • 4 de abril de 2026: 04 - 13 - 19 - 31 - 40 - 09
  • 1 de abril de 2026: 09 - 22 - 28 - 30 - 35 - 03
  • 30 de marzo de 2026: 04 - 17 - 20 - 21 - 29 - 01

Últimos 3 sorteos de Baloto Revancha (con súper balota):

  • 4 de abril de 2026: 02 - 15 - 16 - 18 - 35 - 06
  • 1 de abril de 2026: 01 - 03 - 14 - 35 - 37 - 14
  • 30 de marzo de 2026: 02 - 05 - 18 - 20 - 37 - 08