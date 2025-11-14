El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte aquí los resultados y números ganadores de hoy, 14 de noviembre

Este viernes, 14 de noviembre, miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos a los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías y chances más populares de Colombia. Como cada día, estas casas de juego actualizaron los números ganadores que pueden cambiar la suerte de muchos apostadores.

El Dorado continúa siendo uno de los sorteos favoritos gracias a los diversos horarios que ofrece, lo que permite a los usuarios participar con más frecuencia. Cada jornada concentra miles de apuestas, especialmente en regiones del centro del país.

Dorado Mañana

Premio mayor: 3296

La Quinta: 8

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita, reconocido por su frecuencia de sorteos y su presencia en distintas zonas del país, se ha convertido en otra de las opciones más dinámicas.

Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

Por su parte, La Caribeña continúa siendo un referente en la región Caribe, donde miles de apostadores siguen de cerca cada sorteo diario. Su presencia constante en ciudades como Barranquilla, la posiciona como una de las más consultadas del país.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche