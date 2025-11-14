Suscribirse

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte aquí los resultados y números ganadores de hoy, 14 de noviembre

En Colombia, los chances y loterías forman parte del día a día de millones de personas.

Redacción Loterías
14 de noviembre de 2025, 4:09 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de noviembre | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este viernes, 14 de noviembre, miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos a los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías y chances más populares de Colombia. Como cada día, estas casas de juego actualizaron los números ganadores que pueden cambiar la suerte de muchos apostadores.

El Dorado continúa siendo uno de los sorteos favoritos gracias a los diversos horarios que ofrece, lo que permite a los usuarios participar con más frecuencia. Cada jornada concentra miles de apuestas, especialmente en regiones del centro del país.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3296
  • La Quinta: 8
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 14 de Noviembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita, reconocido por su frecuencia de sorteos y su presencia en distintas zonas del país, se ha convertido en otra de las opciones más dinámicas.

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

Por su parte, La Caribeña continúa siendo un referente en la región Caribe, donde miles de apostadores siguen de cerca cada sorteo diario. Su presencia constante en ciudades como Barranquilla, la posiciona como una de las más consultadas del país.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

