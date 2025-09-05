El Dorado Mañana: verifique los números premiados del chance de este 5 de septiembre

Un nuevo sorteo de la lotería Dorado Mañana se llevó a cabo este viernes, 5 de septiembre, dejando a varios afortunados ganadores de este popular chance colombiano. Este juego de azar se ha ganado el corazón de miles de apostadores que ven en él la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida.

El sorteo cuenta con transmisión oficial por televisión y plataformas digitales, lo que lo convierte en un referente dentro de los juegos de azar más seguidos en el país.

El Dorado Mañana se realiza seis veces por semana, de lunes a sábado, a las 11:00 a.m. En ese horario, miles de jugadores permanecen atentos a los resultados, los cuales son difundidos en vivo a través de plataformas digitales como YouTube y portales especializados.

Resultados recientes del Dorado Mañana

Hoy, 5 de septiembre de 2025

Número ganador: 3961

La Quinta: 3

4 de septiembre

Número ganador: 7030

La Quinta: 8

3 de septiembre

Número ganador: 0916

La Quinta: 6

2 de septiembre

Número ganador: 0528

La Quinta: 8

1 de septiembre

Número ganador: 2505

La Quinta: 1

30 de agosto

Número ganador: 8760

La Quinta: 1

Ganar la lotería requiere de suerte. | Foto: agencia 123rf