El Dorado Mañana: verifique los números premiados del chance de este 5 de septiembre

El primer sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.

Redacción Loterías
5 de septiembre de 2025, 5:27 p. m.
El primer sorteo se juega a las 11:00 a.m.

Un nuevo sorteo de la lotería Dorado Mañana se llevó a cabo este viernes, 5 de septiembre, dejando a varios afortunados ganadores de este popular chance colombiano. Este juego de azar se ha ganado el corazón de miles de apostadores que ven en él la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida.

El sorteo cuenta con transmisión oficial por televisión y plataformas digitales, lo que lo convierte en un referente dentro de los juegos de azar más seguidos en el país.

El Dorado Mañana se realiza seis veces por semana, de lunes a sábado, a las 11:00 a.m. En ese horario, miles de jugadores permanecen atentos a los resultados, los cuales son difundidos en vivo a través de plataformas digitales como YouTube y portales especializados.

Resultados recientes del Dorado Mañana

Hoy, 5 de septiembre de 2025

  • Número ganador: 3961
  • La Quinta: 3
Resultado EL DORADO MAÑANA Viernes 5 de Septiembre de 2025

4 de septiembre

  • Número ganador: 7030
  • La Quinta: 8

3 de septiembre

  • Número ganador: 0916
  • La Quinta: 6

2 de septiembre

  • Número ganador: 0528
  • La Quinta: 8

1 de septiembre

  • Número ganador: 2505
  • La Quinta: 1

30 de agosto

  • Número ganador: 8760
  • La Quinta: 1
Ganar la lotería requiere de suerte.

Estos resultados reflejan la variedad y aleatoriedad del Dorado Mañana, manteniendo viva la expectativa de miles de apostadores que cada mañana esperan ansiosos el próximo número ganador.

