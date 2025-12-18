LOTERÍA

El Sinuano dejó nuevos ganadores hoy jueves, 18 de diciembre: mire los resultados del más reciente sorteo

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los últimos sorteos del día y la noche.

Redacción Loterías
18 de diciembre de 2025, 7:52 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche Foto: Getty Images

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

A continuación, los números que salieron vencedores este jueves, 18 de diciembre:

Sinuano Día

  • Número ganador: 9924 
  • La Quinta: 0

Sinuano Noche

  • Número ganador: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 19 de diciembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

