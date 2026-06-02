El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este martes 2 de junio

Este martes, 2 de junio, se realizó una nueva jornada de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que a diario reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse atractivos premios.
Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en dos momentos del día, ambos con la posibilidad de ganar según el número apostado y la modalidad elegida, una dinámica que la ha convertido en una de las loterías preferidas por su facilidad y rapidez para jugar.
Resultados de El Sinuano Día del 2 de junio
- Número ganador de cuatro cifras: 1451.
- La Quinta: 0.
Resultados de El Sinuano Noche del 2 de junio
- Número ganador de cuatro cifras: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
Los resultados oficiales del sorteo dominical pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.
¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?
Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.
Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:
- Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
- Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
- La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.